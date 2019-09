Incendio in un appartamento: donna ustionata, trasportata in ospedale

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10, per un incendio in un appartamento in viale Uranio.

Le fiamme si sono propagate dall’ingresso, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che si estendessero al resto dell’appartamento, che però è stato invaso dal fumo.

Nel tentativo di spegnere l’incendio una donna è rimasta leggermente ustionata ed è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Grosseto.

Sul posto anche i Carabinieri.