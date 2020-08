Incendio in un appartamento: le fiamme distruggono i mobili della taverna

Incendio in un appartamento in via Mascagni, a Grosseto.

A prendere fuoco è stata la taverna dell’abitazione. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che all’interno non ha trovato nessuna delle due persone che abitano nella casa, che si erano già allontanate.

Individuata la fonte dell’incendio ed indossati gli autoprotettori, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno ridotto le fiamme.

I mobili della taverna hanno subito danni ingenti, mentre non si è verificato alcun danno strutturale all’appartamento sovrastante.

Venuti a conoscenza del fatto che i due anziani che abitano nell’appartamento si erano recati nell’abitazione di conoscenti, i Vigili del Fuoco hanno avvisato il 118 per farne verificare le condizioni di salute.