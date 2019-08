Incendio in un appartamento: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme in pochi minuti

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta in via Francia per un incendio in un appartamento.

Dopo aver indossato gli autoprotettori, i Vigili del Fuoco sono entrati all’interno dell’appartamento, invaso dal fumo, e sono riusciti a spegnere l’incendio in poco tempo.

Non ci sono feriti e non si conoscono le cause dell’incendio.