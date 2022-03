Incendio nella notte: fiamme in due appartamenti, intossicate nove persone

Ieri sera, intorno alle 22.50, per cause in corso di accertamento è divampato un incendio che ha interessato due appartamenti in via Damiano Chiesa, a Grosseto.

Sono stati trasportati all’ospedale Misericordia per intossicazione da fumo 9 persone, tra cui 7 adulti e 2 bambini. Nel dettaglio si tratta di un uomo di 80 anni, un uomo di 31 anni, una donna di 79 anni, una donna di 40 anni e una donna di 27 anni, trasportati in codice 2; una donna di 61 anni in codice 3, un uomo di 74 anni in codice 1, due bambini in codice 2.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, due automediche di Grosseto e 7 ambulanze: 2 dell’Anpas di Roselle, 3 ambulanze della Misericordia di Grosseto, un’ambulanza della Cri di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Nessun paziente ha avuto bisogno della camera iperbolica.

Notizia in aggiornamento