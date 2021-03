Incendio in un annesso agricolo: due trattori, una baracca e una roulotte distrutti dalle fiamme

Nel primo pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio in un annesso agricolo nella zona commerciale di Marina di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all’interno di una proprietà, distruggendo una tettoia sotto la quale erano parcheggiati due trattori agricoli, anch’essi avvolti dall’incendio, una baracca in lamiera contenente attrezzature agricole, completamente distrutta, ed una roulotte parcheggiata nelle vicinanze, anch’essa distrutta dalle fiamme.

Non si registrano danni a persone o proprietà confinanti. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, una pattuglia dei Carabinieri di Marina di Grosseto.