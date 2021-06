La Croce Rossa inaugura i nuovi veicoli: ricevuto un contributo dalla Cassa di Risparmio

Domenica 27 giugno si terrà la cerimonia di inaugurazione di alcuni nuovi veicoli della Croce Rossa Italiana di Follonica, tra cui un’ambulanza acquistata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

“Il comitato ha partecipato al bando Autoambulanze e Trasporti sociali 2020 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – dichiara il presidente Vincenzo Errico – e si è visto assegnato un contributo di ben 60.000,00 euro. Un risultato inatteso che ha consentito un notevole risparmio di spesa, favorendo l’acquisizione anche di altri mezzi di soccorso. Infatti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, abbiamo potuto programmare l’acquisto di ulteriori veicoli che hanno favorito un sostanziale, quanto mai necessario, rinnovamento del parco macchine“.

“Annualmente – prosegue il presidente – sono migliaia i chilometri percorsi (463.000 nel 2020), che comportano un invecchiamento precoce dei mezzi a disposizione, in particolar modo per le ambulanze destinate ai servizi di emergenza – urgenza, con elevate spese di manutenzione per garantire la massima sicurezza. Siamo profondamente grati alla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze per aver ‘premiato’ il nostro progetto che si è classificato al quarto posto su 18 complessivamente finanziati, un importante sforzo di questa storica istituzione della nostra regione che ha inteso sostenere il volontariato nelle sue molteplici attività”.

La cerimonia si svolgerà in piazza a Mare con inizio alle 18.00. Sono state invitate le autorità della città, il Vescovo Monsignor Carlo Ciattini ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Luigi Salvadori. Allieterà l’evento la Filarmonica “Giacomo Puccini”.

