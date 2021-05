Il teatro comunale torna a rivivere: il programma dell’inaugurazione

Sabato 29 maggio verrà inaugurato il teatro comunale di Gavorrano, restituito alla comunità dopo più di 10 anni dalla sua chiusura per inagibilità del tetto.

“L’inaugurazione avverrà in occasione della presentazione dell’ultima pubblicazione del compianto Dott. Loriano Salvucci, dedicato alla figura storica di Ivo Crocchi, e proprio a tale figura è stato intitolato il teatro tramite recente delibera di Giunta – spiega il sindaco Andrea Biondi -. L’evento inaugurale, realizzato in collaborazione con la locale associazione Nuova Proloco, prevede la presenza del corteo storico dell’associazione, stessa dalla sede di via Terranuova fino all’ingresso del teatro, con il classico taglio del nastro e la scopertura della targa ricordo all’ingresso interno. La capienza massima all’interno del teatro, nel rispetto delle norme anticovid, è di 30 persone”.

La presentazione del libro di Ivo Crocchi, intitolato “Un maremmano gavorranese nella storia del cinema italiano”, è in programma alle 10.30. Alle 10 si terrà l’inaugurazione del teatro.

Interverranno il sindaco Andrea Biondi, l’editore del libro Mario Papalini, i collaboratori del volume Piero Simonetti e Andrea Margini.