Terminati i lavori sull’ultimo tratto: inaugurata la strada vicinale di Citenne

Il Consorzio strade vicinali Ghirlanda–Schiantapetto, nel comune di Massa Marittima, ha inaugurato l’ultimo tratto della strada vicinale di Citenne, che è stata oggetto di un intervento di asfaltatura e in parte di rimodellamento del tracciato, per renderlo più sicuro e facilmente percorribile.

“La riqualificazione di questa strada vicinale, nel suo complesso, risale agli inizi degli anni 2000. Ma da quell’intervento rimase fuori il tratto finale di 300 metri circa – afferma Paolo Marconi, vicepresidente del Consorzio strade vicinali Schiantapetto-Ghirlanda –. Abbiamo raggiunto un accordo con i proprietari per procedere con la sistemazione di quel tratto, ormai divenuta indispensabile. Il progetto è stato approvato un anno fa dal Comune di Massa Marittima, dopodiché il Consorzio ha gestito l’appalto affidando i lavori alla ditta esecutrice Banini Ivano srl. Il progettista coinvolto è il geometra di Valpiana Riccardo Pietrucci. In tutto abbiamo sistemato un tratto di circa 380 metri, rivedendo leggermente una parte del tracciato. L’intervento ha richiesto una partecipazione economica del Consorzio di 25mila euro e un finanziamento di 30mila euro della banca Centro di Massa Marittima, garantito con fideiussione di 10 famiglie consorziate”.

“Un ringraziamento speciale va proprio al Comune – sottolinea ancora Paolo Marconi –, che ci consente di effettuare questi interventi finanziando al 50% tutti i lavori deliberati dal Consorzio. Un impegno che l’amministrazione comunale ha sempre rispettato. Il Consorzio procederà a breve con altri lavori importanti, in particolare, siamo in attesa di autorizzazione per installare i guardrail sui tratti più pericolosi della strada Ghirlanda–Suvereto, conosciuta come strada di Montebamboli, e per l’intervento di regimazione delle acque piovane sulla stessa strada, in località La Spina“.

“Il Consorzio, dalla sua ricostituzione avvenuta grazie all’impegno fattivo dell’amministrazione comunale, sta lavorando bene – dichiara il sindaco Marcello Giuntini –, sta facendo i necessari investimenti per mantenere in sicurezza le strade vicinali partendo dalle maggiori criticità. La strada vicinale di Citenne era un intervento particolarmente atteso dalla popolazione, e sono felice di essere stato invitato all’inaugurazione per condividere questo importante risultato”.