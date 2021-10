“Settimana della Bellezza”: l’inaugurazione delle mostre apre l’edizione 2021

Sabato 30 ottobre si apre la “Settimana della Bellezza 2021” dedicata, quest’anno, al tema “L’Infinita Bellezza…oltre la siepe”.

L’avvio della “Settimana della Bellezza” è nel segno dell’arte. Alle 10.30, nel chiostro del convento di San Francesco, si terrà, infatti, l’inaugurazione delle quattro mostre pensate per questa edizione e che fanno perno sulla esposizione del dipinto “Madonna col bambino tra i santi Pietro e Sebastiano”, replica del dipinto del Louvre attribuito alla bottega di Giovanni Bellini. L’opera fa parte, come già il tondo del Botticelli esposto nel 2020, della collezione privata di Gianfranco Luzzetti che la Diocesi e la città ringraziano ancora una volta per la sua generosa attenzione e amore verso questa terra.

“Per il secondo anno consecutivo – conferma Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse -, esponiamo, in collaborazione con la Diocesi, un’opera d’arte antica di straordinaria qualità, appartenente alla collezione privata di Gianfranco Luzzetti. L’anno scorso fu presentato un dipinto inedito, il tondo raffigurante una Madonna con Bambino, San Giovannino e l’arcangelo Gabriele riferibile alla bottega di Botticelli, e quest’anno sarà messa in mostra un’altra opera rinascimentale, la Madonna con Bambino tra San Pietro e San Sebastiano attribuita alla bottega di Giovanni Bellini. Questa opera della Collezione Luzzetti, realizzata dalla bottega di Giovanni Bellini alla fine del Quattrocento, è una copia di altissima qualità del celebre dipinto esposto al Louvre come autografo del maestro veneto. La copia è identica all’originale per tecnica, soggetto iconografico, formato e dimensioni, ma presenta alcune significative varianti.

Per aiutare a “leggere” quell’opera è stata invitata suor Maria Gloria Riva, monaca e storica dell’arte. Interverranno anche Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia e coordinatore dei Luoghi dell’Infinito, Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, Chiara Valdambrini, direttore del Museo archeologico e d’arte della Maremma. (Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Green Pass obbligatorio).

Successivamente sarà possibile prendere parte al percorso di inaugurazione delle quattro mostre:

“Alla luce del Bellini “, al Polo culturale Le Clarisse (via Vinzaglio), dove è stata allestita anche “ Prove di Infinito in Maremma ”, un’esposizione dedicata ad artisti maremmani contemporanei selezionati attraverso un bando pubblico. Gli artisti in mostra si sono misurati sul tema della “Settimana della Bellezza 2021”. Entrambe queste mostre saranno visitabili sino al 9 gennaio 2022 (giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso 3 euro, ridotto 2 euro. Biglietto Bellini e Collezione Luzzetti 5 euro. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 0564.488066, 0564.488067, 0564.488547, e-mail collezioneluzzetti@gmail.com);

al Museo diocesano d'arte sacra, in piazza Baccarini, "L'arte abbraccia la fede: la via verso l'infinito". Hanno curato la mostra Chiara Valdambrini, direttrice del Maam, Marcella Parisi e Lucia Ferri storiche dell'arte. Si tratta di un percorso, all'interno del Museo d'arte sacra in piazza Baccarini, tra gli oggetti liturgici del Museo stesso, che per la loro funzione richiamano proprio la dimensione dell'infinito di Dio. La lettura teologica è curata da don Manlio Sodi, ordinario emerito di liturgia e comunicazione, già presidente della Pontificia Accademia di Teologia. L'esposizione rimarrà visitabile per un anno, fino al 30 settembre 2022 (dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso: riduzione sul biglietto del museo, prenotazione obbligatoria: accoglienzamaam@gmail.com; tel. 0564.488752);

infine, nelle Stanze di Chiara, in via Vinzaglio, "Scatti di sguardi". Esposizione fotografica a cura degli studenti del Polo Bianciardi, indirizzo Tecnico, Grafica e Comunicazione. La mostra potrà essere visitata fino al 7 novembre (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero. Green Pass obbligatorio).

Nel pomeriggio, nell’aula magna del Polo universitario, in via Ginori 43, alle 16.30 conferenza: “Il vero non sia mai da noi tradito. L’insegnamento di Giovanni Valeri, un grossetano protagonista della cultura italiana tra ‘700 e ‘800”. Relatore sarà il professor Gerardo Nicolosi, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Green Pass obbligatorio.

La “Settimana della Bellezza” è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e da quello della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto. Gode, inoltre, della collaborazione di altri uffici diocesani: in particolare, l’ufficio scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; l’ufficio comunicazioni sociali. La “Settimana” vede, poi, la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile “Luoghi dell’Infinito”, il cui ideatore e coordinatore è Giovanni Gazzaneo, che è anche presidente di Fondazione Crocevia; della Fondazione Polo universitario Grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

La “Settimana” 2021 può far conto, accanto all’impegno diretto di Diocesi, Fondazione Crocevia e Comune, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e Fondazione The Rada Zocco Foundation come main sponsor. E poi di Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci; Fidia; Conad Grosseto; Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala; Nuova Solmine; Consorzio Tutela del Pecorino toscano Dop; farmacia La Rugginosa; Cielo Verde Camping Village; libreria Paoline; assicurazione Cattolica; Hotel Granduca; ristorante “L’Uva e il Malto”; Fattoria Le Pupille.