Verso le amministrative: Grosseto Città Aperta inaugura la sede

Grosseto Città Aperta, in corsa per le prossime elezioni a sostegno del candidato sindaco Leonardo Culicchi, domenica 5 settembre, a partire dalle 18.00, inaugura la propria sede, in via Aldobrandeschi n. 12, nel centro storico del capoluogo.

“Sarà un’occasione per dialogare del futuro di Grosseto e delle sue frazioni e incontrare i candidati di Grosseto Città Aperta, 32 donne e uomini insieme ai quali cambiare, in meglio, la realtà grossetana – si legge in una nota della lista civica -. Una lista qualificata, con una prevalente componente femminile, per dare piena rappresentanza alla nostra comunità e costruire, insieme, una città per tutti. Grosseto Città Aperta non è semplicemente una lista elettorale, è un laboratorio politico-culturale per realizzare la Grosseto del domani. Più inclusiva, accessibile e partecipata, nuovamente ‘aperta ai venti e ai forestieri’”.

“Innovazione, sviluppo e cultura sono le parole chiave per una comunità che scommette sul futuro, che scommette sulle persone, la nostra forza più grande – termina il comunicato -. Nata in seno alla Grosseto progressista, è uno spazio civico al quale hanno aderito Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista, Articolo 1 e Rifondazione Comunista, restituendo una casa comune al mondo della sinistra diffusa”.

Questi i nomi dei candidati di Grosseto Città Aperta: Sara Ben Dekhil, Valerio Bennati, Michele Bottoni, Lorella Brignoli, Sebastiano Calamassi, Romeo Carusi, Cristina Citerni, Stefano Coccoletti, Roberto Costantini, Marilena Del Santo, Carlo De Martis, Ginevra Detti, Cinzia Fiacchi, Angelo Filippone, Latifa Hasnaoui, Giacomo Giallini, Lorenzo Giallini, Debora Giomi, Luana Lenzi, Elena Lanini, Teresa Monachino, Giuseppe Paccaroni, Fabio Pantalei, Petra Paoli, Margherita Papa, Mario Pollini, Maria Siciliano, Fabio Sonzogni, Valentina Spaghetti, Angela Stefanelli, Amanda Tiribocchi, Nico Volpin.