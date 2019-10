Piscina comunale: inaugurata la gestione della Uisp, scattati i corsi

Taglio del nastro per la piscina di via Veterani dello Sport.

La gestione Uisp dell’impianto comunale inizia con il saluto del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi e dell’assessore al sociale Mirella Milli, tutti presenti all’inizio dell’attività.

In piscina, già di prima mattina, un buon numero di partecipanti ai corsi organizzati dalla Uisp e rivolti a tutta la città di Grosseto: nuoto libero, corsi collettivi e individuali per diversamente abili (gratuiti, come da bando), ginnastica dolce in acqua per gli over 55, ma anche per i più giovani. E ancora il nuoto baby destinato a neonati e genitori, oltre all’acquaticità per i ragazzi. Infine, corsi di canoa e sup in piscina con Terramare e di attività subacquea con Tartasub.

“E’ un servizio davvero molto importante – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: noi amiamo moltissimo lo sport e la gestione della Uisp, garanzia di organizzazione, di socialità e di professionalità con i suoi 16mila iscritti, ci fa essere sicuri di aver centrato l’obiettivo“. “Con questo impianto – aggiunge il primo cittadino – diamo la possibilità ai giovani ai meno giovani o a chi magari arriva da un periodo difficile di poter usufruire di una piscina che è stata riammodernata anche con il sostegno del Comune per favorire l’attività sportiva che riabilita e permette di prevenire tante patologie. Con un occhio al sociale che non può che far piacere visto il grande cuore dei grossetani”.

“Questa piscina è votata alla socialità, che è il primo dei nostri valori – riflette l’assessore Fabrizio Rossi -, la Uisp dicendo sì a questo progetto ha sposato questa finalità e sono certo che farà un attimo lavoro. Sono stati attivati tanti corsi che per i grossetani potranno rappresentare un momento di svago. Fare sport fa bene alla salute e siamo convinti che questo impianto ben si presti a certe attività“.

“Un nuovo servizio che sarà importante per la città – aggiunge l’assessore Mirella Milli –: poter aprire la piscina ai diversamente abili o agli anziani è un qualcosa di lodevole. L’attività in acqua è molto importante non soltanto per la loro salute, ma anche perché avranno modo di socializzare“.

Da tempo la Uisp porta avanti anche un progetto di acquaticità per le donne operate al seno: “Iniziativa molto lodevole – sottolinea l’assessore -. Dopo un intervento ci sono problemi di mobilità e la riabilitazione in acqua può aiutare“.

Sergio Perugini, presidente della Uisp Grosseto, lo definisce “l’anno zero per il nuoto“.

“E‘ una novità per il nostro comitato – ricorda -, che affronteremo con il massimo entusiasmo e il massimo impegno, sempre seguendo le nostre finalità associative. Ovvero cercando di dare un servizio adeguato alle persone più svantaggiate. La piscina è attrezzata per l’attività dei diversamente abili e anche a loro, oltre a tutti gli altri grossetani, ci rivolgiamo con i nostri corsi“.

“Simbolicamente – aggiunge il presidente – siamo voluti partire in questa prima giornata con le signore che già da tempo partecipavano ai nostri corsi, in altri impianti cittadini. Avere in gestione una piscina ci permetterà di promuovere la nostra idea di sport a tutto tondo“.

“E’ un giorno importante per la Uisp – conclude Massimo Ghizzani, vicepresidente vicario della Uisp Grosseto -, è la prima gestione di una piscina e da parte nostra è massima la volontà di gestire l’attività con passione e professionalità, come del resto in ogni altro settore. Uisp è sport per tutti e a tutti i livelli, sarà così anche in piscina”.

Per tutte le attività sui corsi della Uisp in piscina è possibile contattare la segreteria di viale Europa, al numero 0564.417756.