“Oltre il Duomo”: inaugurata la mostra e installati i pannelli informativi nei negozi

Ultimato sabato 8 giugno il conto alla rovescia per l’inaugurazione della mostra ‘Oltre il Duomo’.

Nell’ambito del progetto, sono stati posizionati i pannelli informativi nelle vetrine dei negozi del centro della città. La mostra ospitata dal Museo archeologico ha aperto quindi i suoi battenti con una cerimonia di inaugurazione alla presenza del vicesindaco di Grosseto e assessore alla cultura e al turismo Luca Agresti.

“Con questa mostra cogliamo con grande piacere l’occasione di consolidare la collaborazione con i commercianti del centro storico, portando avanti il fine comune di rilanciare il cuore della nostra Grosseto, e non solo – sottolineano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti -. Vogliamo ringraziare i negozianti che hanno aderito all’iniziativa, perchè solo agendo tutti insieme possiamo mostrare quanto sia bella e ricca di tesori la nostra città“.

‘Oltre il Duomo’ è il prodotto finale degli ultimi dieci anni di impegno e di ricerca portata avanti grazie al contributo multidisciplinare e collegiale di numerosi professionisti: è una proposta multi-esperienziale, che connette il Museo archeologico e la Cattedrale, nonchè i punti di interesse storico e culturale di Roselle e Alberese. Oltre all’esposizione sono previste anche conferenze e proiezioni, e anche un percorso cittadino che accompagnerà il visitatore fra le vie di Grosseto alla scoperta degli antichi reperti, pozzi e cisterne.

Proprio per questa finalità, gli organizzatori hanno proposto ai negozianti della città di esporre nei propri locali e nelle proprie vetrine dei pannelli informativi relativi alle risorse storiche siti nelle vicinanze. Il tutto rende coinvolgente e fluido il percorso esplorativo, coinvolgendo gli esercenti in un circuito attivo di promozione del territorio e dei suoi tesori.

“Siamo felici di far parte di questa rete di collaborazione creatasi intorno alla mostra ‘Oltre il Duomo’ – afferma Enrico Collura, presidente del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto -. Crediamo che la ‘contaminazione’ di esperienze e la condivisione di iniziative sia la strada giusta per valorizzare al meglio il centro storico e renderlo sempre più fruibile, bello ed attraente: ringraziamo gli organizzatori per averci offerto la possibilità di avere un ruolo attivo e da protagonisti in questo progetto. Grosseto è davvero fortunata ad avere una così grande ricchezza da un punto di vista architettonico e culturale: questa mostra è l’ennesimo tassello che conferma tutto questo, spronandoci, anche come attività commerciali, a darne il giusto risalto verso i cittadini ed i turisti“.

Nella foto: i pannelli che sono stati esposti anche nei negozi del centro