San Rocco Festival: all’auditorio inaugurazione della mostra “Dune”

Sabato 8 agosto, alle 18.30, al piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana 13, si inaugura la mostra “Dune – Arti paesaggi utopie”, che sarà visitabile dalle 18 alle 23 fino a sabato 22 agosto.

Nel mese di settembre 2019 l’Oasi San Felice a Fiumara, affiliata al Wwf e di proprietà del Gruppo Allianz, si è trasformata in un grande campus creativo trasdisciplinare dedicato all’arte ambientale. Quindici giovani artisti emergenti, selezionati da una call nazionale dai curatori Mauro Papa e Giorgio Zorcù, coadiuvati da Giada Breschi e Mara Pezzopane, hanno soggiornato per una settimana tra le dune e la pineta, insieme ad altri maestri senior invitati, tra cui il grossetano Stefano Corti, con un gruppo di allievi del corso serale del Liceo artistico, con il compito di proporre modalità d’intervento creativo sul paesaggio, utilizzando il linguaggio dell’arte come strumento di indagine, valorizzazione e riconnessione interiore con l’ambiente, dove la natura è il punto di partenza e il punto di arrivo.

Il risultato sono stati molti bellissimi progetti: installazioni, foto, video e performance, che si sono aperti al pubblico il 15 settembre 2019; le immagini e i video, curati da Matteo Neri e Francesco Rossi, sono diventati successivamente una mostra, che è stata inaugurata nel novembre 2019 al Polo museale Clarisse Arte; mostra che viene riproposta a Marina per il San Rocco Festival.

Nella giornata di presentazione verranno illustrati anche i contenuti della nuova edizione di “Dune”; è di questi giorni infatti la notizia che Accademia Mutamenti ha di nuovo vinto il bando regionale Toscanaincontemporanea, gestito quest’anno da Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Molte le novità per l’edizione 2020: la prima che – a causa dell’emergenza Covid – gli interventi artistici dovranno essere solo su piattaforma digitale; la seconda è che sarà inaugurata una nuova sezione dedicata all’immaginario del mare e delle isole dell’Arcipelago toscano, curata da Michela Eremita.

L’intento fondamentale di “Dune” è quello di praticare visioni nuove, trasversali e condivise del territorio, a partire dall’esperienza artistica; molte le collaborazioni, da Fondazione Grosseto Cultura al Polo Bianciardi al collettivo CLAN, a cui si aggiungono per il 2020 il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

L’ingresso è gratuito.

Si raccomanda di seguire le istruzioni per le norme anti-Covid.

