Inaugurato il Mercatino di Pasqua: c’è anche uno stand solidale a sostegno dell’Ucraina

Partito ufficialmente con il taglio del nastro da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna il Mercatino di Pasqua organizzato dal Centro commerciale del centro storico di Grosseto, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto e il contributo di Conad Grosseto.

Dal 12 al 20 aprile l’appuntamento sarà in piazza Dante, con stand di artigianato e gastronomia, per deliziare occhi e palato: si passerà dalle prelibatezze di pasticceria, con uova, colombe, biscotti e dolci di ogni tipo, ad un banco di caramelle, chicche, croccante, frutta secca, torroni di Toscana e Lazio, per approdare ad uno stand dai sapori tipici sardi, passando dal mondo dei prodotti tipici pugliesi e umbri.

Come detto, poi ci sarà spazio anche per l’artigianato artistico e la bigiotteria, il tutto accompagnato da un allestimento floreale che farà da cornice al mercatino.

Ad affiancare gli operatori del mercatino ci sarà anche uno stand solidale, creato in collaborazione con Conad Grosseto, destinato ad una raccolta fondi a favore dell’Ucraina, con l’iniziativa “Una colombina di pace per l’Ucraina”: nei giorni della manifestazione saranno raccolte donazioni per il popolo ucraino offrendo in omaggio una colombina pasquale, fino ad esaurimento scorte.

Al termine della manifestazione tutto il ricavato netto della raccolta sarà versato sul conto corrente che il Comune di Grosseto ha creato ad hoc per questa situazione emergenziale.

Sarà possibile effettuare le donazioni tutti i giorni del mercatino (tranne i giorni festivi), dalle 16.00 alle 19.00, in piazza Dante.