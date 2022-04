“La Piccola”: taglio del nastro ufficiale per la biblioteca comunale

Taglio del nastro ufficiale per la biblioteca comunale “La Piccola” di Capalbio.

Questo pomeriggio, infatti, la struttura di via Leopardi 3 ha aperto formalmente i battenti, dopo un periodo di sperimentazione che ha visto la possibilità di accedere alla biblioteca molto limitata a causa dell’emergenza Covid.

“Questo evento simbolico – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore alla cultura Patrizia Puccini – è per noi molto importante. Non solo perché segna un cambiamento dando il via ad un’apertura della biblioteca costante e continuativa, ma anche perché ci ha permesso di esprimere la nostra riconoscenza a chi ha reso questo possibile“.

Gli amministratori, infatti, hanno voluto ringraziare Banca Tema – Terre Etrusche, che ha concesso l’uso dei locali di via Leopardi, l’associazione “Il piacere di leggere“, che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione della biblioteca, i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che le hanno trovato nome, la cooperativa sociale Cristoforo, che la gestisce, il direttore Paolo Pestelli. “E un grande ringraziamento va i sindaci che mi hanno preceduto – conclude Chelini –, Luigi Bellumori e Settimio Bianciardi, perché hanno voluto fortemente che Capalbio, ‘città del libro’ e scenario di eventi legati alla lettura di rilievo nazionale, fosse provvista di una propria biblioteca”.

La biblioteca “La Piccola”, che fa parte della rete delle biblioteche e degli archivi di Maremma, d’ora in poi, sarà aperta con questo orario: lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.

Per informazioni è possibile scrivere a bibliotecacapalbio@gmail.com o chiamare il numero 0564 1837431.

Nella foto: una rappresentanza degli alunni e degli insegnanti della scuola secondaria di Capalbio insieme al vicesindaco Giuseppe Ranieri, all’assessore alla cultura Patrizia Puccini, Valter Vincio (Banca Tema) Andrea Zagami (associazione “Il piacere di leggere”) Maria Concetta Monaci (presidente di Fondazione Capalbio) Enrica Continenza (bibliotecaria).