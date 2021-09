Inaugurato l’info-point: terminati i lavori a Roselle

“Altro grande risultato della nostra amministrazione comunale“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il Punto informativo dell’area archeologica di Roselle è completato: una struttura di 400 metri quadrati al servizio del Parco archeologico, con funzioni di biglietteria-informazione, info-point, foresteria, oltre alla cucina per mensa e buffet – spiega il sindaco -. Fuori, un’area parcheggio di oltre 5mila metri quadri per auto e un’altra, di 230, per motocicli e bici. Presente anche un punto di nodo in rete con le piste ciclabili che saranno realizzate e che metteranno in comunicazione gli scavi archeologici con la città, la stazione ferroviaria e la costa, fino al Parco della Maremma. Presto la struttura sarà collaudata e assegnata a un gestore e potrà ospitare i ricercatori e gli studenti. Un edificio quindi al servizio del territorio, dei residenti, ma anche dei vacanzieri, così come delle nuove generazioni“.

“Grazie agli assessori Riccardo Ginanneschi e Riccardo Megale, che hanno reperito i finanziamenti e seguito da vicino l’andamento dei lavori, così come all’assessore al turismo Luca Agresti e a tutta la giunta. E’ stata anche l’occasione per scoprire, con l’assessore alla toponomastica Giacomo Cerboni, la nuova targa di intitolazione del piazzale di accesso agli scavi alla memoria di Giuseppe Barsicci, tecnico della Sovrintendenza – termina Vivarelli Colonna –, che ha promosso l’avvio degli scavi archeologici di Roselle, seguendo anche tanti altri contesti archeologici presenti in Toscana“.