Verso le Regionali: il Partito democratico inaugura il gazebo in piazza

Mercoledì 2 settembre, alle 18.30, in piazza Stammati (all’inizio di corso Carducci), verrà inaugurato il gazebo che farà da punto di riferimento per la campagna elettorale del Pd nelle prossime elezioni regionali.

“‘In piazza con il Pd’ è un invito a partecipare agli incontri e agli eventi che avranno per protagonisti i candidati e i rappresentanti regionali e nazionali del Partito democratico non solo fisicamente, ma anche virtualmente, portando quegli stessi dibattiti dal gazebo alle case dei maremmani – si legge in una nota del Partito democratico -. Ogni sera infatti, attraverso i social, verranno trasmesse in diretta le tematiche, le proposte e le discussioni di maggiore interesse per il nostro quotidiano. Conoscere e capire per contribuire attivamente al processo di cambiamento, alla definizione di nuove soluzioni e al rafforzamento di quei progetti, già avviati, che stanno dando risultati importanti”.

Al taglio del nastro prenderanno parte tutti i candidati al Consiglio regionale, Leonardo Marras, Giampaola Pachetti, Enrico Tellini e Donatella Spadi, mentre il 4 settembre il gazebo ospiterà la viceministra alla Pubblica istruzione e all’edilizia scolastica Anna Ascani. L’11 settembre sarà la volta del candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani.