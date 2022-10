Inaugurato il Festival del Cavallo: tante iniziative in programma nel weekend

Taglio del nastro, questa mattina, alla presenza degli assessori comunali Luca Agresti, Simona Rusconi e Angela Amante, per il Festival del Cavallo all’ippodromo di Grosseto: una tre giorni di eventi, iniziata venerdì scorso, promossa e finanziata da Atlante srl di Giovanni Lamioni, per festeggiare i 30 anni di attività dell’azienda. Al taglio del nastro era presente anche Daniela Vignali, presidente di Country Paradise.

“Come accaduto a settembre con le mongolfiere a Principina, anche in questa occasione vogliamo offrire un altro regalo alla città per festeggiare i 30 anni di Atlante srl – spiega Giovanni Lamioni -. Daniela Vignali, della Oikos Onlus, mi ha illustrato un’iniziativa legata al cavallo maremmano e abbiamo deciso di finanziarla con entusiasmo perchè questo animale è uno dei simboli storici del nostro territorio, insieme ai Butteri. Finanziare questi eventi ha comportato un impegno economico importante per Atlante, ma abbiamo avuto anche il sostegno degli sponsor. Per il Festival del Cavallo, voglio ringraziare Paolo Degl’Innocenti, di Conad, e Bernardino Passeri, amministratore delegato di Distretti Ecologici, un’impresa di livello nazionale che opera in Maremma. Inoltre, ringrazio Oikos e Daniela Vignali per l’impegno nei confronti della città: il Country Paradise è un posto meraviglioso nato dal nulla, che si basa sui principi della socialità, della solidarietà e dell’amore per gli animali. Ringrazio infine Paola Tonelli, dell’Anam, perchè valorizza il cavallo maremmano. Il programma del Festival del Cavallo è ricco di eventi, siamo certi che i grossetani risponderanno con entusiasmo ad un’iniziativa che permetterà di riaprire le porte del Casalone dopo molti anni”.

Le iniziative proseguono fino a domenica: oggi (sabato 15 ottobre) il festival ha ospitato la XLII Mostra nazionale del cavallo maremmano e la IV tappa del campionato nazionale di morfologia Anam 2022. E fino alle 17 si terrà la finale del Campionato maremmano di salto a ostacoli. In contemporanea si potranno ammirare gli stalloni maremmani: i migliori riproduttori sfileranno in tutta la loro bellezza.

Domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 17, sarà la volta del campionato di salto a ostacoli. E alle 11 la premiazione della mostra del cavallo maremmano.

Le attività collaterali: sabato 15 ottobre, dalle 16 alle 18, l’Associazione nazionale cavallo maremmano incontra gli allevatori e domenica 16 ottobre, alle 14.30, corso di aggiornamento per gli esperti di razza cavallo maremmano a cura dell’Associazione nazionale cavallo maremmano, aperti agli allevatori e agli interessati.

Inoltre, sabato e domenica alle 12, 16 e 17.30, si terranno le esibizioni equestri a cura dell’associazione Butteri della Maremma, associazione Butteri dell’Alta Maremma, associazione Cavalieri della Maremma, Cuor di Maremma, Butteri della Fattoria di Pomonte.

Durante le due giornate fattoria didattica a cura della Oikos onlus con giro sui pony, laboratori per bambini.

Domenica, infine, alle 10, si terrà la sfilata canina “Bellezze a 4 zampe” – premio Zampa corta, Zampa media e Zampa lunga – a cura di Oikos Onlus. Iscrizioni sul posto dalle 8.30, con premiazione alle 12. E alle 18.00 esibizione scuola di ballo a cura di Real FA Dance Accademy.

Il festival gode anche del sostegno di due sponsor: Distretti Ecologici e Supermercati Conad di Grosseto ed è organizzato con la collaborazione delle associazioni Oikos onlus, Country Paradise, l’associazione Nazionale allevatori cavalli di razza maremmana e Ciam.