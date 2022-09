“Piazza bella piazza”: solidarietà e musica per promuovere l’Emporio solidale

Tutto pronto per la prima “duegiorni” di eventi a cura dei coordinatori dell’Emporio solidale, che comincia mercoledì 21 settembre, dalle 18.00, nella piazzetta-parcheggio in via dei Barberi 108 a Grosseto e continua il giorno seguente con il concerto dei Red Stan e Morbosita, in collaborazione con il collettivo Kore.

Gli eventi saranno organizzati all’interno del progetto “Piazza bella Piazza”, volto a far conoscere questo supermercato speciale dedicato alle famiglie in difficoltà. Mercoledì infatti sarà inaugurato l’Emporio solidale con una breve conferenza a cura dei presidenti delle associazioni partner che introdurranno il progetto completo, a seguire un piccolo ristoro offerto da Querce di Mamre e infine il concerto-spettacolo “La musica di domani” una proposta musicale di GloryStreetSolution Gss.

L’attività vuole, da un lato, far conoscere, promuovere e sostenere le attività dell’Emporio solidale, e, dall’altro lato, inserirsi nel percorso di valorizzazione delle varie realtà del centro commerciale stesso, sperimentando anche la possibilità di creare un nuovo luogo di intrattenimento, soprattutto giovanile.

L’evento si aprirà con i saluti dei soggetti promotori dell’Emporio solidale, ovvero l’associazione Querce di Mamre, il circolo Arci Khorakhané e la cooperativa Uscita di sicurezza, i quali faranno una breve introduzione del progetto, raccontando le azioni svolte, le famiglie aiutate e le future attività da realizzare. Insieme ai promotori, sono state invitate le autorità provinciali e comunali, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio. Il programma continuerà con un piccolo buffet offerto dall’associazione Querce di Mamre e da tutti i fornitori che periodicamente riforniscono anche l’Emporio con i beni destinati alle famiglie.

Ci sarà modo e tempo di confrontarsi, candidarsi per aiutare i volontari e capire bene come partecipare attivamente a tutte le iniziative. La serata si concluderà con “La musica di domani”, una proposta musicale di GloryStreetSolution Gss che darà la possibilità a molti artisti emergenti della zona di potersi esibire dal vivo, grazie al contributo del Cesvot, in seguito alla partecipazione al bando “Siete presente” che garantirà gran parte della copertura economica per la programmazione artistica di tutti gli eventi correlati.

Il giorno seguente, giovedì 22 settembre, infatti è il turno della Kore Night, a partire dalle 19 con il consueto buffet offerto da Querce di Mamre e i live a partire dalle 21 di Morbosita e Red Stan, realtà vicine all’hard rock e al punk rock che vantano fra le loro fila molti musicisti giovani, ma affermati della provincia grossetana. L’ingresso è sempre gratuito ed aperto a tutti.