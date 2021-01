Inaugurata la casetta dell’acqua nella frazione: “Risparmio di denaro e di uso della plastica”

È stata inaugurata ieri pomeriggio, martedì 19 gennaio, la casetta dell’acqua nella piazza centrale di Marsiliana.

“Aspettavamo questo momento da tanto tempo – spiegano gli assessori del Comune di Manciano Valeria Bruni (lavori pubblici) e Daniela Vignali (ambiente) – e finalmente abbiamo potuto vedere realizzarsi questo importante servizio per tutta la comunità. Questo significa che chiunque potrà riempire le proprie taniche, al costo di 5 centesimi al litro, con tre tipi di acqua filtrata e naturalizzata: liscia fresca, liscia refrigerata, gassata. Un servizio che consente di risparmiare denaro e soprattutto di evitare di usare la plastica”.

“La casetta dell’acqua – spiega il sindaco di Manciano Mirco Morini – è pensata anche per i turisti. Mi vengono in mente, per esempio, tutti i gruppi di cicloturisti che passano per Marsiliana e che così potranno beneficiare di questo servizio in più”.