Un nuovo campo da padel in paese, il sindaco: “Sogno che si concretizza”

Sarà inaugurato lunedì 27 giugno, alle 18.30, a Manciano, il nuovo campo da padel.

“Dopo un lungo lavoro che ci ha tenuti impegnati nell’inverno appena trascorso – spiega il sindaco di Manciano Mirco Morini -, sono emozionato nel vedere concretizzarsi un sogno. Siamo riusciti a realizzare, nell’area sportiva dei campi da tennis, uno spazio per questa nuova disciplina molto seguita e molto diffusa. Abbiamo riqualificato l’area con una nuova illuminazione pubblica e nuovi arredi urbani come fioriere e sedute“.

“Come annunciato a marzo – dichiara il consigliere comunale e assessore allo sport uscente, Roberto Bulgarini -, con l’inizio dell’estate inauguriamo il campo da padel con orgoglio e soddisfazione. Siamo felici perché portiamo a Manciano una novità che sarà fruibile a tutti, ragazzi e adulti. Invito all’apertura del campo tutte le associazioni, il mondo dello sport e soprattutto i giovani, che sono la nostra spalla. Il campo da padel rappresenta simbolicamente per noi il raccolto di ciò che è stato seminato e una porta aperta sul futuro“.

“È arrivato il grande giorno – afferma il gestore del campo, Riccardo De Nardin, rappresentante dell’associazione Time 4 Padel – dell’apertura del primo campo da padel a Manciano. Uno spazio importante per la comunità ed è per questo che con grande passione ci mettiamo a disposizione del paese. Invito tutti a partecipare all’inaugurazione e a provare questo sport che unisce e non divide“.