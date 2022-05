Cala Felice si prepara all’inaugurazione: grande festa al beach club

Divertimento, ma, come sempre, in grande stile a Cala Felice, una location con terrazze fronte mare e spiaggia riservata dove succedono “solo cose belle”, per riprendere il suo claim.

Il beach club della Marina di Scarlino celebrerà l’avvio della bella stagione e, contemporaneamente, l’agognato ritorno alla normalità con la festa d’inaugurazione del 27 maggio, quando ripartirà l’amatissimo appuntamento con l'” AperiChic”, apericena e disco.

“Il venerdì più famoso della costa tornerà a farci sognare con aperitivi al tramonto, suggestive cene in riva al mare, balli sfrenati ed emozioni sotto le stelle”, assicurano gli organizzatori.

Il locale, di fatto, è già aperto al pubblico e attivo con il suo ristorante e con la spiaggia.

“Cala Felice è un lido dove le persone prenotano per passare una giornata di totale relax in un ambiente raffinato – spiega Danilo Ceccarelli, titolare insieme alla famiglia della società che gestisce l’attività dal 2011 -. Siamo nel Parco delle Cale, angolo di costa incontaminato di cui fanno parte anche Cala Violina, Martina e Civetta. La struttura è composta dal ristorante, da terrazze panoramiche e dal beach club. Siamo uno dei pochi locali del territorio che offre tutti questi servizi in aggiunta alla possibilità di ballare sia al chiuso che all’aperto“.

Ceccarelli anticipa quali sono le novità di quest’anno: “A partire da giugno, la spiaggia ospiterà dieci ombrelloni più altri dieci nella terrazza adiacente. I clienti apprezzano la riservatezza, l’acqua cristallina, la qualità dei cocktail e dei nostri piatti. Specifichiamo che la nostra formula prevede che chi desidera passare una giornata al mare da noi, consumi al ristorante. L’offerta include wi-fi, docce calde, spogliatoio e teli per i lettini. Durante la stagione, il ristorante è aperto sia a pranzo sia a cena. Il nostro menù è come un passaporto dei sapori del mondo, in quanto crediamo che le materie prime di grande qualità, preparate con le più moderne tecniche di cucina e seguendo antiche ricette, possano offrire un’esperienza di viaggio gastronomico”.

Ricapitolando: dunque, dal 27 maggio il venerdì sera sarà “AperiChic“, l’apericena seguito da musica live e revival anni ’70-’80 nella terrazza Chiringuito, mentre la discoteca con dj set, per differenziare i target diversi a cui si rivolge la serata, avrà sede nel beach club. Il martedì d’estate tornerà poi il “Famous“, la serata dedicata alla musica hip-hop, reggaeton e trap. La domenica a Cala Felice è poi “Miami Sunday“, ovvero si balla in spiaggia al ritmo del dj set fino a dopo il tramonto.

“Le nostre manifestazioni sono di qualità e controllate. Chi vuole partecipare si prenota sul sito e paga l’accredito online, come per i concerti – dichiara ancora Ceccarelli –. Ricordiamo anche che, con una capienza tra le 80 e le 120 persone, ci siamo specializzati negli anni ad ospitare eventi privati e matrimoni. Tra l’altro, siamo diventati ‘una casa comunale’, quindi a Cala Felice i nostri clienti possono sposarsi con rito civile. Se abbiamo reso possibile tutto questo, è grazie ai miei figli, Giacomo e Francesco, i nostri direttori artistici: solo loro che vanno alla continua ricerca delle nuove tendenze per dare vita ai format d’intrattenimento più richiesti, e che sicuramente contribuiscono a rendere attrattivo il nostro territorio a livello turistico. Infine, vorrei ringraziare il nostro prezioso staff: il barman Davide Rabazzi, il maitre Sanna Chakroun e lo chef Stefano Donati”.