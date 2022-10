Viabilità, inaugurata la nuova bretella: più sicurezza per il traffico in paese

Inaugurata questa mattina, alle 9.00, con il consueto e tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Jacopo Marini e del responsabile dell’Area tecnica comunale l’ingegner Simone Savelli, la nuova bretella di collegamento tra via della Madonna e la Strada provinciale 26, alle porte del paese venendo da Grosseto, con l’obiettivo di riqualificare l’accesso all’area più bassa di Arcidosso, in modo da garantire la sicurezza ed il decoro urbano, evitando potenziali incidenti e garantire un migliore servizio alla popolazione.

L’intervento è infatti particolarmente importante per la sicurezza stradale poiché la via della Madonna è un’importante arteria di scorrimento interna di Arcidosso, in quanto mette in comunicazione la strada provinciale con tutta la parte bassa del centro storico, con gli impianti sportivi e soprattutto con le strutture scolastiche, la scuola materna e l’asilo nido. Questi ultimi due complessi in particolare sono molto frequentati negli orari di ingresso e uscita e spesso si sono verificati pesanti ingorghi e situazioni di pericolo, anche per problemi di scarsa visibilità all’altezza dell’incrocio, causasti dal forte dislivello tra le due strade e da una abitazione che inibisce la visuale da un lato della carreggiata.

La nuova bretella consentirà adesso che in uscita il traffico sia deviato in un’area più pianeggiante e in una parte di strada provinciale rettilinea, in modo da avere un’amplia visibilità, mentre in ingresso rimane il precedente accesso, considerato che in questo senso di marcia la visuale è maggiore e non desta particolari problemi di circolazione.

Questa opera ha avuto un costo complessivo di 273.000 euro, di cui 75.000 euro finanziati con contributo della Regione Toscana, 105.000 euro con Fondi Cosvig e 93.000 euro con fondi propri del Comune. I lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Bramerini Francesco & figli Srl, mentre la segnaletica e le barriere stradali sono state realizzate da Aga società cooperativa. L’illuminazione della strada è stata invece completata dalla ditta Pastorelli Alessandro e dagli operai comunali. Il direttore dei lavori è stato l’Ing. Antonio Melluso.

“Sono molto soddisfatto di poter inaugurare quest’opera – dichiara il sindaco Marini – che consente finalmente di mettere in sicurezza la circolazione stradale, soprattutto nell’orario scolastico, e contribuisce in maniera fondamentale a migliorare l’accesso a quest’area del paese, visto che proprio in questi giorni sono iniziati anche i lavori di riqualificazione dell’area sottostante le mura di Arcidosso”.