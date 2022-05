La Bici Stazione è realtà: in programma una serie di eventi per l’inaugurazione

Domenica 29 maggio, in occasione dei 150 anni della ferrovia Siena-Asciano-Grosseto, sarà inaugurata la Bici Stazione di Monte Antico.

Un progetto che pone l’intero territorio del comune di Civitella Paganico al centro dei percorsi cicloturistici regionali e nazionali. Si tratta infatti di uno snodo molto importante poiché la stazione di Monte Antico si trova sul tracciato della Ciclovia Due Mari, un percorso ciclo pedonale in corso di realizzazione che attraverserà le province di Grosseto, Siena e Arezzo e si connetterà poi alla parte umbra per unire il Tirreno e l’Adriatico, assumendo così valore nazionale.

Il progetto della riqualificazione e trasformazione della stazione di Monte Antico in ciclostazione è partito nel 2017, con la partecipazione del Comune di Civitella Paganico al progetto europeo “Treno”, collegato al programma interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020, la cui finalità era la promozione e la valorizzazione delle linee ferroviarie, con valore turistico e dei treni storici.

La ciclostazione di Monte Antico rappresenta il primo esempio di bicistazione, un’idea che coniuga l’utilizzo del treno con la bicicletta, che costituisce uno degli elementi portanti del turismo lento e outdoor.

Il progetto della bicistazione, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è un tassello di un progetto di sviluppo del territorio ben più ampio che fa della sostenibilità e dell’ambiente i suoi punti di forza, un modello di riutilizzo di spazi importanti, in luoghi di rara bellezza che nel corso degli anni hanno perso il loro ruolo, ma che oggi, grazie a questo riutilizzo, possano tornare ad essere centrali e possano essere motore per ulteriori sviluppi.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione alla stazione di Monte Antico sono stati installati pannelli informativi sui percorsi ciclopedonali presenti sul territorio; alla bicistazione si potrà trovare bici a noleggio, un’officina di manutenzione e riparazione self-service, sistemi di gonfiaggio pneumatici, materiale informativo.

“È un momento importantissimo perché oggi la bicistazione è una realtà -commenta entusiasta la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi –, ma non lo possiamo considerare un punto di arrivo, bensì di partenza. Ora dovremo lavorare per il suo sviluppo ed in questo non potremo essere soli, Regione Toscana e Ferrovie dovranno esserci accanto“.

La giornata del 29 maggio prenderà il via nel pomeriggio, con l’arrivo del treno da Siena intorno alle 15. Per l’occasione i passeggeri del treno speciale saranno accolti da passeggeri vestiti in abiti d’epoca, dai tamburini di Borgo Franco di Paganico, produttori e artigiani con i profumi e sapori della primavera.