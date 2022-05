Il bar del Cassero e la sala Eden tornano a splendere: “Momento storico per le Mura”

Ieri pomeriggio, venerdì 26 maggio, sono stati inaugurati sulle Mura medicee di Grosseto il locale “Bastion Contrario”, all’interno dell’area spettacoli del Cassero, e la sala Eden, storico locale da ballo che, grazie alla gestione affidata alla cooperativa Uscita di Sicurezza, torna a vivere.

“E’ davvero una giornata storica per le nostre mura medicee: il centro storico di Grosseto si prepara a quella che si preannuncia essere una stagione estiva con grande affluenza turistica, grazie ad una speciale doppia inaugurazione – ha dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Si parte dalla Fortezza, con l’inaugurazione del nuovo locale ‘Bastion Contrario’: grazie alla passione di un gruppo di giovani imprenditori forti di un’esperienza già rodata all’interno del centro storico, anche il Cassero avrà ora a disposizione una nuova offerta di intrattenimento, un luogo in cui rinfrescarsi nelle afose notti estive, un’opportunità di ristoro di qualità. Procede senza sosta il lavoro intrapreso dall’amministrazione comunale e dall’Istituzione le Mura che oggi possono presentare con orgoglio alla città due nuove realtà che tanto hanno da offrire alla cittadinanza”.

“Al centro del bastione Garibaldi torna a splendere inoltre il gioiello più brillante della movida cittadina, lo storico locale rimasto nel cuore e nella memoria dei grossetani come luogo preferito di aggregazione e di divertimento. La sala Eden torna ora, completamente rinnovata, al servizio dei cittadini, pronta non solo ad ospitare serate all’insegna della musica e dello svago, ma anche mostre, eventi culturali e congressi. La struttura, assegnata alla cooperativa Uscita di Sicurezza che ringrazio per l’impegno dedicato a questo progetto, vedrà in primis l’apertura di bar e ristorante con musica di sottofondo, per poi ripartire con le serate danzanti – ha terminato il sindaco -. È per me un vero piacere inaugurare un altro tassello importante del patrimonio storico-culturale collegato alla valorizzazione delle nostre mura. Un obiettivo che come amministrazione abbiamo sempre avuto a cuore, per cui abbiamo lavorato incessantemente insieme al prezioso aiuto dell’Istituzione Le Mura e che oggi diventa realtà”.