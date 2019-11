Inaugurata la sede di Artemare Club: presenti tanti amanti del mare

Sì, il mare veramente connette il mondo: c’erano tanti, proprio tanti gli amanti del 71 percento del nostro pianeta al taglio del nastro della sede operativa di Artemare Club a Porto Santo Stefano, ieri pomeriggio.

Con in testa, primo ad arrivare, puntualissimo, il sindaco di uno dei posti più bello al mondo, Franco Borghini, e poi i presidenti e i rappresentanti dello Yacht Club Santo Stefano Piero Chiozzi, del Circolo della Nautica e della Vela di Cala Galera Fabio Andreucetti, del Rotary Club Orbetello – Costa d’Argento Fernando Andreini, dell’Associazione Marittimi Argentario Massimo Costanzo, dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia – Porto Santo Stefano Efiso Armanini, dei Pescatori per Caso Fabio Collantuoni, e ancora il capitano dell’Ente Palio dell’Argentario Emilio Sclano e la delegata del Comune per la manifestazione Alessandra Chiocca, dal gerente dei tanti fari dell’area Piero Buselli al decano dei marittimi premiato Guzzo d’Oro Elio Loffredo, gli Artist marinisti Mara Scotto, Mario Wongher, Carlo Alberto Perillo, Patrizia Rechichi, Maria Pia Fanciulli e la capogruppo del Beach Nordic Walking Simonetta Picchianti, la responsabile di Argentario Approdi Maria Cristina Bani, con l’operatore tecnico subacqueo Maurizio Schiano, gli studiosi di storia locale Laura Metrano, Danilo Terramoccia e Giuseppe Tosi, last but not the least – perchè arrivate alla fine per impegni precedenti, la presidente del Rotary Club Monte Argentario Anna Scotto e l’assessore al turismo e al commercio Francesca Ballini e tante altre/i, tra armatori di barche a motore e velisti, complessivamente più di 80 persone nelle tre ore di ricevimento.

Con sottofondo il mare nella canzoni di Charles Trenet, “La Mer”, Lucio Dalla, “La casa in riva al mare”, Joan Manuel Serrat, “Mediterraneo”, Luca Carboni, “Mare mare”, e molte ancora, un vernissage con “bollicine rosa” e dolci in tema prenatalizio, il comandante Daniele Busetto ha fatto gli onori di casa con l’assistenza delle bravissime Sara e Ludovica, illustrando il lungo programma con i maggiori eventi fino ad ottobre 2020, i tanti obbiettivi, ma principalmente l’aiuto ai giovani per le professioni di mare e la salvaguardia dell’ambiente marino.

A fine serata i saluti marinareschi e la preghiera del marinaio Busetto per venti favorevoli e mare calmo per tutti gli intervenuti e non solo con l’arrivederci al prossimo evento a Artemare Club, in programma sabato 16 novembre, dal titolo “Per noi, per i nostri figli, per i loro figli – Tutti per il mare senza plastiche”, con l’esposizione di foto shock, filmati e progetti.