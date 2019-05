Un nuovo parco giochi per cani: inaugurata l’area di sgambamento in paese

Un vero e proprio parco giochi all’aperto per i cani, recintato, sicuro, dotato di un cancello e attrezzato, dove gli amici a 4 zampe possono correre liberi e socializzare con i loro simili. Il Comune di Pitigliano ha inaugurato la nuova area di sgambamento, realizzata in via Gervasi.

Un’area verde che si estende su una superficie di 650 metri quadrati all’interno della quale è stato realizzato un percorso di agility dog in legno, studiato per il movimento completo del cane, composto da una barra orizzontale per il salto, dei pali cilindrici per lo slalom e la rampa per la salita e la discesa. L’area è attrezzata con le fontanelle per l’acqua, delle panchine per gli accompagnatori e cestini per la raccolta delle deiezioni canine.

“L’abbiamo inaugurata la scorsa settimana – spiega il sindaco Giovanni Gentili – ed è stata fin da subito molto apprezzata dai cittadini, ne siamo felici. È un impegno che ci eravamo presi all’inizio del mandato e che abbiamo mantenuto, nella convinzione che i centri urbani debbano dotarsi di spazi adeguati per una corretta gestione degli animali. Il parco di via Gervasi è un atto di civiltà e di crescita culturale per Pitigliano: garantiremo, infatti ai cani che vivono in casa, di avere un luogo a loro dedicato, dove correre liberi da guinzagli, senza invadere altri spazi pubblici dedicati alle famiglie e ai bambini. Abbiamo acquistato anche dei nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine e li abbiamo installati nel centro storico di Pitigliano. In questo modo puntiamo a tenere pulito il nostro centro storico offrendo un servizio in più ai cittadini e ai turisti che arrivano con il cane al seguito. La presenza dei cestini, inoltre, vuole essere un deterrente per disincentivare comportamenti scorretti che possano portare a problemi di igiene e degrado ambientale“.

“Dopo il successo della campagna di adozione dei cani abbandonati – sottolinea l’assessore Serena Falsetti, che ha tagliato il nastro della nuova area –, aggiungiamo un altro importante tassello al percorso intrapreso per diventare un Comune Pet Friendly. Con l’area di sgambo e l’apertura dell’ambulatorio veterinario in paese, riusciamo a garantire ai proprietari dei cani due servizi indispensabili per il benessere dell’animale. E a Pitigliano abbiamo dei numeri significativi: sono registrati all’anagrafe canina 1130 cani su un comune di circa 3800 abitanti. Una raccomandazione sull’utilizzo del parco di via Gervasi: è uno spazio pubblico, chiediamo quindi la massima collaborazione da parte dei proprietari e degli accompagnatori dei cani per aiutarci a mantenere questo piccolo gioiello nella migliore condizione possibile, rispettando l’igiene e garantendo comportamenti rispettosi e sicuri per tutti i fruitori”.