Verso le amministrative: Alfredo Cesario inaugura “Casa Castiglione”

Si è tenuta oggi pomeriggio, venerdì 27 agosto, alla presenza di un nutrito gruppo di persone, l’inaugurazione della sede del comitato elettorale della lista civica “Viva Castiglione”, guidata dal candidato a sindaco Alfredo Cesario.

Accompagnato dai coordinatori regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini, dal segretario provinciale della Lega – Salvini Premier Andrea Ulmi, dal coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Marrini, dal coordinatore provinciale dell’Udc Gian Luigi Ferrara, il candidato del centrodestra ha tagliato il nastro e aperto ufficialmente le porte di “Casa Castiglione”, in via Ponte Giorgini n. 23.

“‘Casa Castiglione’ si apre quest’oggi per diventare una vera e propria Agorà cittadina, in cui le istanze e le idee di ciascuno possano trovare uno spazio reale di incontro e confronto” , ha esordito Cesario, salutando gli intervenuti.

“‘Casa Castiglione’ – ha proseguito Cesario – sarà anche il luogo di rinascita del centrodestra castiglionese. Un punto di convergenza ideale in cui le forze politiche di area possano gettare, insieme, le basi per la Castiglione che sarà. Non a caso ho voluto che insieme a me ci fossero Sebastiano Biancalani, referente dell’associazione Giovani per Castiglione, e Edoardo Mazzini, uno degli esponenti storici della destra castiglionese. Ovvero il connubio tra testimonianza storica e visione futura, l’una a fianco all’altra, in una linea di continuità che guardi, con entusiasmo ed energia, al domani. Per questo i ‘Giovani per Castiglione’ avranno una rappresentanza all’interno della lista che, a breve, presenteremo alla stampa e alla cittadinanza”.

“In questi giorni – ha proseguito Cesario -, nonostante fossimo indaffarati nell’allestimento degli spazi interni e le sale fossero utilizzate per incontri e riunioni di gruppo, molti cittadini si sono ugualmente avvicinati in modo del tutto spontaneo per conoscerci meglio, scoprire le linee guida del nostro programma e darci spunti e suggerimenti. A tutti loro voglio dire di venirci a trovare nei prossimi giorni e di offrirci il loro contributo in termini di idee. Tutte, nessuna esclusa, verranno accolte e vagliate attraverso il sistema del ‘Design Thinking’“.

“Si tratta di un modello progettuale – ha spiegato Cesario – utilizzato largamente in ambito manageriale che ho voluto introdurre per canalizzare ed accogliere, sulla realizzazione di uno specifico progetto o sulla risoluzione di una problematica complessa, i contributi creativi da parte di una pluralità di soggetti. Questo sistema verrà utilizzato in tutta la fase di ascolto della campagna elettorale e, se sarò eletto, verrà mantenuto anche successivamente come processo partecipativo permanente di condivisione democratica”.

Parlando di gestione della cosa pubblica non è mancato poi l’affondo verso l’attuale amministrazione.

“Portare elementi di novità in ambito gestionale – ha continuato Cesario – creerà un distacco forte rispetto alla gestione di stampo burocratico portata avanti da Farnetani e Nappi in questi lunghissimi anni. Un tipo di gestione appiattita sulle scelte regionali ed ingessata su dinamiche prevalentemente ideologiche. Non a caso lo slogan della Nappi ‘Esperienza e innovazione’ suona più come una beffa, che non un rafforzativo per la sua candidatura. D’altra parte come fa lei a parlare di innovazione, che significa portare su larga scala, a livello gestionale, cose nuove, visto che per dieci anni non ha mai fatto nulla di tutto questo, se non maturare un’esperienza da impiegata di ufficio sulla pelle dei castiglionesi?”

E ha concluso: “Avere belle idee non serve a nulla se poi non si sa come realizzarle. Noi vogliamo che le idee di programma, individuate grazie anche alle indicazioni ricevute dai cittadini, abbiano l’adeguato know how perché trovino, nell’azione politica, un’effettiva forma compiuta. E non rimangono delle belle parole espresse solo per scopi propagandistici”.

“Casa Castiglione” sarà aperta tutti i giorni: la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19.