In vendita il chiosco “Da Cesare” a Marina

E’ stato il punto di riferimento per almeno tre generazioni, ma questa sarà la prima ed ultima stagione in cui il chiosco di Marina “Da Cesare” rimarrà aperto senza il suo proprietario.

Da marzo infatti Cesare non c’è più e la moglie ed il figlio hanno deciso di vendere l’attività dopo oltre quarant’anni dall’apertura e non passa giorno senza che i villeggianti o gli abitanti di Marina stessa si rechino al chiosco per chiedere spiegazioni sulla vendita.

Le motivazioni non sono di tipo economico, ma la moglie spiega che senza Cesare non è facile mandare avanti l’attività e preferisce cederla, a qualcuno magari che ne mantenga il nome e che ne abbia cura così come hanno fatto loro in quasi mezzo secolo.