In movimento per Follonica: “Vigili di fronte alla discoteca scelta discutibile, scoperta parte della città”

“Come ogni estate aumenta il bisogno del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. La presenza dei vigili urbani, in modo particolare, è richiesta da parte di cittadini e visitatori ad ogni piè sospinto“.

A dichiararlo, in un comunicato, è In movimento per Follonica.

“Sono tantissime le situazioni di sovraffollamento in cui è richiesta la presenza della Municipale. Ma, purtroppo, i vigili a disposizione, nonostante le assunzioni stagionali, per una città come Follonica, che durante il periodo estivo raggiunge le centomila presenze, sono oggettivamente pochi – continua la nota -. Se a ciò aggiungiamo le tante funzioni di ufficio e amministrative svolte, è facile intuire che la presenza dei vigili per le strade della città spesso non viene percepita come dovrebbe. In quest’ottica la pattuglia dei vigili durante le notti della discoteca all’Acqua Village costituisce, ad un osservatore attento, un modo molto discutibile di garantire la sicurezza in via Sanzio: senza il servizio ‘di centrale operativa’ e scollegati dall’attività dei Carabinieri e della Polizia stradale, due vigili rappresentano un presidio estremamente oneroso per le casse comunali ma, in definitiva, poco incisivo in termini di sicurezza“.

“Inoltre, per garantire questo servizio, a causa dei turni di riposo imposti dalla legge, il personale di vigilanza viene sottratto dal pattugliamento della città per buona parte della settimana – prosegue il comunicato -. In questa situazione, stante l’esiguità del personale a disposizione, ogni volta che si pubblicizza il rafforzamento del pattugliamento qualche altra parte della città rimane scoperta. E di ‘buchi’ ci sembra che ce ne siano tanti. Meglio sarebbe smettere di fare ‘spot elettorali’ strizzando l’occhio quando all’una e quando all’altra richiesta e trattare, invece, tutti i rioni della città allo stesso modo“.

“Infine, ci preme sottolineare che non capiamo il motivo per il quale il pattugliamento alle serate della discoteca debba essere pagato con i soldi dei cittadini poiché la Pubblica amministrazione non può gravarsi di costi propri nel caso in cui sia perseguito un interesse privato – termina la nota -. E, per quanto piacevoli e legittime, le notti in discoteca non ci sembrano eventi di interesse pubblico“.