Summer Festival, In movimento per Follonica: “Agevolazioni per disabili solo nella pedana”

“Anche quest’anno grandi novità per il nostro Summer Festival e non tutte positive“.

A dichiararlo, in un comunicato, è In movimento per Follonica.

“In Movimento per Follonica ha ricevuto una segnalazione da parte della famiglia di un disabile che ha scoperto, con grande meraviglia, da una risposta inviatale via mail, che i portatori di handicap gravi non avranno tutti diritto a poter partecipare agli eventi usufruendo delle agevolazioni di prezzo – continua la nota -. Questo perché, secondo la direttiva derivante da accordi tra la società che gestisce gli eventi e l’amministrazione comunale, tali agevolazioni sono limitate ai soli posti specifici ubicati in pedana“.

“Fino all’anno scorso, se non vi erano problemi inerenti alla deambulazione, previa richiesta, si potevano acquistare biglietti in altre aree usufruendo delle agevolazioni e permettendo nel caso di una famiglia di godere dell’evento riuniti anziché separati (disabile+accompagnatore+familiare) – prosegue il comunicato -. Da quest’anno il terzo se lo vede da solo il concerto perché giustamente non può occupare posti per disabili, ma per stare tutti insieme si devono pagare tre biglietti pieni, assurdo. Sdoganando ad altri settori la possibilità di prendere biglietti a prezzi agevolati per chi magari può deambulare (come era fino alla scorsa edizione), non solo si permetterebbe alle famiglie di rimanere riunite, ma lascerebbe più possibilità a chi ha gravi problemi anche di deambulazione di stare nelle pedana adibita con più possibilità di posti”.

“Avere un handicap non è un privilegio. Sono persone che comunque purtroppo non possono andare da sole – termina la nota -. L’attuale amministrazione, che ha sempre sbandierato l’importanza delle associazioni del volontariato, il loro indispensabile supporto e che si è sempre dichiarata paladina dei diritti delle categorie sociali più svantaggiate, deve evitare ogni diversità nella gestione delle disabilità”.