Municipale, le civiche: “Città ancora senza Comandante, Comune privo di programmazione”

“La città è ancora senza Comandante, nonostante la giunta avesse avuto oltre un anno di tempo per selezionarlo”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le liste civiche Follonica nel cuore e In movimento per Follonica.

“Il Comandante Bartoli ad inizio 2021 era già in pensione, ma ha potuto prolungare l’attività a Follonica a titolo gratuito per un anno. Un tempo più che sufficiente per trovare un sostituto – continua la nota -. Sono due mesi che il Comando è senza un vertice naturale. Poco importa, a questo punto, quali siano state le scelte dell’amministrazione nel selezionare i nuovi vertici della Municipale. La sicurezza non può restare a mezza strada in attesa che maturino le scelte del sindaco. La strada per incrementare il Corpo, attraverso un bando di altri ufficiali che, insieme a quelli già in servizio, costituirebbero un nucleo da cui attingere attraverso procedura selettiva il nuovo Comandante, poteva essere percorsa prima. E di tempo,appunto, ce n’è stato tantissimo”.

“La primavera è alle porte e la sicurezza è sicuramente uno dei temi più sentiti dai cittadini. Ma l’amministrazione comunale non sembra di questo avviso: scegliere i vertici del Corpo è frutto di un’attenta attività di programmazione, vertici a cui va dato tutto il tempo di conoscere le peculiarità, le esigenze e le criticità di una città importante come Follonica. Resta, pertanto, la sensazione che si continui a sottovalutare i compiti svolti dalla Polizia di cui i cittadini se ne accorgono, a causa delle politiche dell’amministrazione, solo quando vengono comminate multe e non come un forza di sicurezza e tutela della convivenza civile – termina il comunicato -. La cittadinanza, al contrario, non si è dimenticata dei numerosi episodi di violenza che hanno scosso il quotidiano vivere nel corso della passata stagione turistica”.