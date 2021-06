Sicurezza, le civiche: “Necessario incrementare il numero di vigili urbani”

“Estate sicura 2021“: è questo il titolo della mozione votata da tutti i consiglieri comunali di Follonica, nata sulla base di un testo originariamente presentato dal consigliere Lynn a febbraio 2021 e controfirmata dalla consigliera Chiti.

“La paura fa novanta, si potrebbe dire: nella mozione si sottolinea il rischio, tutt’altro che infondato, che anche questa estate si possa assistere a qualche scorribanda di troppo da parte di un turismo giovanile a cui, diciamocelo, non siamo abituati – spiegano in una nota le liste civiche Follonica nel Cuore e In movimento per Follonica -. Follonica è una meta per famiglie e vedere gruppi di giovani, in alcuni casi un po’ alterati dall’alcool, è un fatto che destabilizza, per il quale si cerca di correre ai ripari. La mozione, con qualche giro di parole di troppo, ha l’obiettivo di progettare l’utilizzo di forme di controllo e supporto di tipo privato per le strade della città. Ed allora qualcosa non torna: è di pochi giorni fa l’articolo di stampa con il quale il sindaco ha sciorinato i numeri del corpo dei vigili urbani, che a suo dire, sono stati potenziati al punto da garantire un miglioramento del pattugliamento in città”.

“Abbiamo fatto, allora, qualche conto è ci sembra che i numeri delle forze disponibili siano rimasti, invece, sostanzialmente invariati. E se dal totale togliamo i vigili che fanno solo lavoro amministrativo e quelli che per disposizione di legge non possono scendere in strada, viene il dato che il corpo ha bisogno di tanti rinforzi. Inutile che qualche cittadino se la prenda con loro, i numeri sono quelli che sono – prosegue il comunicato –. Il senso ultimo della mozione ‘Estate sicura’ è racchiuso in un ‘proviamo altre strade perché con le nostre forze si va poco lontani’. Noi crediamo che la mozione sia per quanto timida, giusta, ma che l’obiettivo sia quello di programmare un serio rafforzamento del corpo dei vigili urbani. La sicurezza è un tema da sempre avulso dalle priorità della giunta: l’arrivo della compagnia dei Carabinieri pare abbia avuto l’effetto contrario di vedere meno pattuglie in strada rispetto al passato e l’arrivo del commissariato di polizia paga i ritardi di un ostacolamento ideologico a cui si è cercato di sopperire solo di recente“.

“L’accesso alla vigilanza privata ha dei forti limiti imposti dalla leggi e altre forme di controllo, come ad esempio gli ‘steward’ sono utili, ma non possono essere la risposta definitiva al problema. Non ci resta che ribadire come occorra un tavolo di coordinamento delle forze di polizia e che la Polizia municipale venga veramente potenziata – termina la nota -. A gennaio il nostro Comandante andrà definitivamente in pensione dopo un anno in cui ha ricoperto il ruolo senza retribuzione. Sostituirlo non sarà facile e senza guida si rischia di sbattere”.