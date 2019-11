“In gioco contro l’azzardo”: il progetto contro la ludopatia sbarca sull’Amiata

Venerdì 15 novembre, alle 17, nella sala consiliare di Castel del Piano, si terrà un evento del progetto “In gioco contro l’azzardo”, promosso da Coeso – Società della Salute in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza e L’altra città e con il patrocinio dal Comune di Castel del Piano.

Il progetto coinvolge diverse categorie di cittadini e operatori: dalle amministrazioni locali agli studenti e insegnanti fino alle associazioni di volontariato e i centri di aggregazione sportiva e per anziani. L’intento è quello di raggiungere un pubblico vasto per favorire la conoscenza dei contorni e delle caratteristiche del fenomeno del gioco d’azzardo come parte essenziale per lo sviluppo di efficaci azioni di contrasto ai rischi sociali ad esso connessi.

L’obiettivo è quello di costruire una comunità più consapevole e capace di comprendere il fenomeno del gioco d’azzardo, prevenirne gli aspetti patologici che rappresentano un rischio individuale e per la tenuta della comunità stessa. Insegnanti, operatori socio-sanitari, amministratori, volontari e semplici cittadini, condividendo conoscenze, strumenti e attuando azioni comuni possono creare una rete che previene il disagio connesso all’azzardo patologico, offrire informazioni e sostegno in particolare ai target a maggior rischio, come i giovani e gli anziani, presidiare i luoghi, fisici e virtuali, in cui le false credenze sul gioco d’azzardo si formano.

“Questo evento – commenta Laura Bartalini, assessore alla sanità di Castel del Piano – rientra nelle attività comunicative per la prevenzione, in questo caso la ludopatia, che, seppure in un comune piccolo come il nostro, affligge un consistente numero di persone”.