La Camera di Commercio porta le imprese maremmane in Danimarca

Maggio 2022 segna la ripartenza di molte iniziative internazionali e la Camera di Commercio torna a svolgere uno dei suoi ruoli istituzionali più caratteristici: accompagnare fisicamente le imprese dei territori di Grosseto e Livorno all’estero per stringere nuovi contatti commerciali.

In realtà l’attività di internazionalizzazione non si era mai arrestata e questa iniziativa è la fase conclusiva di un’attività di affiancamento, check-up e assistenza alle imprese svolta negli ultimi due anni: attività coronata, dopo lo stop imposto dalla pandemia, con la prima missione “in presenza”, con destinazione Copenaghen.

Nella città della Sirenetta le nostre 11 aziende (7 della provincia di Grosseto e 4 della provincia di Livorno), tutte del settore wine and food (vino, olio e formaggi), sono state protagoniste in questi giorni di un fitto programma di appuntamenti, culminati in una masterclass a cui hanno partecipato circa 15 operatori commerciali del settore agroalimentare (importatori, retail, ristoranti, broker, etc.) e giornalisti di settore. Durante l’incontro un esperto ha effettuato una degustazione guidata dei prodotti delle aziende partecipanti, mettendo in evidenza le caratteristiche organolettiche, le tradizioni e gli eventuali disciplinari, la qualità che li contraddistingue ed eventuali utilizzi ed abbinamenti. Una parte dell’incontro è stato dedicato alla promozione dei nostri territori attraverso la proiezione di video emozionali.

A seguire, la delegazione di imprese, guidata dal dirigente del settore Sviluppo economico Michele Lombardi e dalla dottoressa Marika Capezzali del Centro Studi e Servizi della Camera di commercio, ha svolto gli incontri B2B con i buyer danesi: all’evento hanno preso parte circa 30 operatori commerciali danesi del settore food & wine interessati a conoscere ed acquistare i prodotti proposti dalle aziende e ogni impresa ha potuto avere incontri individuali con quelli che avevano manifestato interesse al loro company profile.

Ecco i nomi delle aziende che hanno partecipato: Rocca Toscana Formaggi srl, Azienda agricola Tanda Giuseppe e Mario s.s.a, Azienda Agricola Prato al Pozzo, Podere Conca Bolgheri, Leopoldo I di Toscana, Tenuta Campo al Signore, Fattoria Le Spighe, Azienda Agricola Sant’Agnese, Et3uscan Wine srls, Azienda Santa Lucia, Cantina “I Vini di Maremma”.