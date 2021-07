Barriere soffolte, al via il posizionamento dei massi: il plauso degli imprenditori

“Abbiamo provato grande soddisfazione ieri mattina quando abbiamo visto all’orizzonte la nave della Sales con a bordo i primi massi da posizionare a protezione del golfo”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono un gruppo di imprenditori della fascia Osa-Albegna, nel comune di Orbetello.

“Dopo anni di attesa finalmente ha avuto inizio il progetto per posizionare 8 barriere soffolte che consentiranno ai turisti, ma anche ai residenti affezionati al lido, di vivere vacanze serene sullo splendido litorale orbetellano. il mare troverà le barriere e le onde si infrangeranno a 150 metri dalla riva senza distruggere la duna e la pineta ormai quasi secolare – continua la nota -. Il programma dei lavori prevede adesso la realizzazione di due isole soffolte con circa 4 ore di lavoro a settimana al largo, nelle ore in cui il litorale è meno affollato per creare meno disagi possibili ai bagnanti, e poi riprenderanno a metà settembre”.

“Si auspica la conclusione in tempi brevi per poter permettere di funzionare a pieno regime entro la prossima stagione turistica. Un grande progetto, fortemente voluto da operatori e turisti che, con l’impegno di Genio Civile, Regione Toscana e Comune di Orbetello e grazie alla presenza continua ed alla disponibilità di Roberto Berardi, vede finalmente la realizzazione con l’auspicio che interventi tampone, di mero ripascimento – termina il comunicato –, soggetti alle mareggiate con troppa evidente facilità, diventeranno un ricordo lontano“.