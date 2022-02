Implantologia zigomatica: primo intervento effettuato da un dentista a Grosseto

Il dottor Glauco Chisci, medico chirurgo dentista di Grosseto, e la sua equipe hanno effettuato il primo intervento di implantologia zigomatica per la riabilitazione protesica di un mascellare atrofico.

Lo zigomo è un osso del cranio che occupa i lati del volto: è una struttura di competenza del chirurgo maxillofaciale in merito alle fratture e alle patologie, mentre la protesi ancorata su impianti zigomatici è procedura di competenza odontoiatrica.

Il dottor Glauco Chisci da 10 anni si occupa di implantologia orale tradizionale e protesizzazioni implantari. Il suo percorso lo ha portato ad ottenere la doppia laurea, prima in odontoiatria e protesi dentaria e poi in medicina e chirurgia, dedicandosi alla chirurgia orale e maxillofacciale con oltre 30 pubblicazioni negli ultimi anni.

“L’implantologia zigomatica è un utile strumento addizionale per le riabilitazioni protesiche dei mascellari che soffrono di atrofia e perdita ossea a seguito di grandi tumori, fallimenti implantari o altre condizioni rare – afferma il dottor Chisci -. In molti casi prediligo la rigenerazione dei tessuti ossei mascellari, ma quando non ve ne è indicazione il ricorso a tecniche di implantologia avanzata consente di poter ancorare la protesi a questi impianti zigomatici ed allontanare la dentiera mobile che alcuni pazienti non riescono a portare“.

Il dottor Chisci ha eseguito migliaia di interventi di implantologia tradizionale e nell’ultimo anno si è diplomato all’università di Pisa in Implantologia zigomatica, aggiungendo questa moderna tecnica a quelle di cui già dispone.

“La passione per le mie due discipline, la medicina e l’odontoiatria – termina il dottor Chisci –, mi spinge continuamente a cercare soluzioni migliori per i pazienti, e, grazie al confronto con gli ambienti accademici e le associazioni scientifiche, è possibile tenere sempre alto il livello clinico e professionale”.