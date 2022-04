Un impianto sportivo per bici, pattinaggio e skate: ecco il nuovo progetto del Comune

Nell’ambito dei bandi e dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il Comune di Grosseto ha presentato una domanda di accesso ai fondi per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente, che sarà adibito al ciclismo, al pattinaggio e allo skateboard. La Giunta comunale, in questo senso, ha già approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto, il cui valore complessivo è di 2,5 milioni di euro.

“L’amministrazione comunale – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – continua a perseguire, con impegno e all’insegna della programmazione, il proprio obiettivo di attrarre il più possibile sul nostro territorio i finanziamenti derivanti dal Pnrr. Nel caso in cui il Comune dovesse ottenere i fondi per cui ha fatto domanda, la struttura sorgerà nell’area di via Castiglionese, all’altezza di via Quarzo e nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. L’impianto comprenderà dei percorsi adatti allo skateboard, al pattinaggio e al ciclismo, oltre ad un’area da adibire a circuito ‘pump track’ per gli appassionati di bici bmx, e sarà dotato di tutti i servizi necessari, tra cui spogliatoi attrezzati“.

“Attraverso questo ambizioso progetto – proseguono Vivarelli Colonna e Ginanneschi –, oltre a intervenire direttamente su un quadrante bisognoso di una decisa azione di riqualificazione, andremo dunque a creare un nuovo e funzionale punto di incontro e aggregazione per i giovani, le famiglie e gli sportivi, sopperendo alle esigenze impiantistiche di discipline sportive su due ruote”.