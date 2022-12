Impianti sciistici pronti al via per la nuova stagione: decise le date, tariffe invariate

Nelle ultime ore si è concluso un ulteriore incontro tra le amministrazioni locali delle terre alte dell’Amiata (Comuni di Abbadia San Salvatore, Casteldelpiano e Seggiano) e le due società esercenti gli impianti di risalita dell’Amiata (Isa S.r.l., nel versante grossetano, ed Ais S.r.l., nel versante senese) sul problema, sollevato nelle scorse settimane, dell’apertura della stazione in relazione ai costi energetici che, negli ultimi tempi, sono più che triplicati e che vedevano a rischio l’apertura della stazione invernale per la prossima stagione, dato il costo dell’energia da sostenere da parte di queste aziende energivore, specialmente per l’impianto di innevamento, strumento necessario per poter garantire ininterrottamente l’attività della stazione da Natale a marzo e in molti casi indispensabile anche per assicurarne l’apertura.

Nella consapevolezza che l’apertura della stazione sciistica sia senza alcun dubbio fondamentale volano dello sviluppo economico invernale di tutto il comparto montano amiatino, gli amministratori locali e regionali, in sinergia con gli operatori degli impianti di risalita, stanno cercando soluzioni idonee allo scopo di poter affrontare e risolvere le inevitabili problematiche legate al caro-bollette, che attualmente impediscono l’uso dell’impianto di innevamento necessario a garantire la fruibilità dell’area sciabile. Di fronte a questo stato di cose, essendo già andati oltre i tempi naturali per poter “comunicare ad utenti ed operatori” le condizioni di apertura della stazione, le due società esercenti gli impianti di risalita ritengono di dover indicare comunque le nuove tariffe e le aperture programmate per la prossima stagione invernale.

“Ci preme sottolineare che questa situazione, che prevede dei risparmi con aperture ed orari parziali o ridotti e l’uso dell’innevamento al minimo delle possibilità economiche delle due società, potrà essere migliorata e variata se saranno reperite, in corso d’opera, risorse o aiuti sia da parte delle istituzioni toscane che dal Governo centrale – si legge in una nota delle due società -. La cosa positiva è che tutti, a tutti i livelli, si stanno adoperando per dare una mano all’Amiata, alle montagne toscane e alle montagne italiane. Impianti di risalita ed innevamento: le operazioni e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti di risalita e dell’innevamento sono conclusi; i dispositivi di sicurezza sono già stati tutti riposizionati, insieme ad altri nuovi, necessari per rendere ancora più sicuri i tracciati o per sostituire reti e materassi usurati; i battipista sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e ordinaria e sono pronti a svolgere il loro lavoro; etc. etc. Insomma, l’Amiata è pronta all’apertura e, mancando le risorse necessarie ad utilizzare l’impianto di innevamento, spera, quest’anno di poter avere la ‘fortuna’ di aprire già dall’Immacolata e di fare un Natale con tanta neve naturale e soprattutto con tanti turisti e sciatori. Dispiace solamente che in questi giorni le temperature sarebbero molto vicine all’utilizzo dell’innevamento, ma saremo costretti a lasciare tutti i generatori di neve, a riposo o ad utilizzarli al minimo non potendoci ‘permettere’, da soli, di affrontare i triplicati costi energetici necessari al loro funzionamento”.

Apertura impianti

Stagione ufficiale: in relazione all’aumento dell’energia che ha determinato un effetto negativo anche per le famiglie, le società dell’Amiata hanno deciso di lasciare tutte le tariffe pressoché invariate rispetto alla passata stagione, ma cercando di diminuire l’impatto degli aumentati costi energetici per le società stesse con aperture più contenute rispetto al calendario ufficiale delle passate stagioni.

La stazione sarà aperta soltanto con innevamento naturale ed in condizioni di sicurezza di tracciati e piste da sci. L’innevamento potrà essere usato solo in funzione delle note precedentemente espresse.

Quest’anno faranno parte dello Skipass Amiata anche i tapis roulant della vetta.

Date apertura piste ed impianti

Dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023 compresi, senza soluzione di continuità

Da venerdì a domenica 13, 14, 15 gennaio e 20, 21 e 22 gennaio.

Nei giorni da lunedì 9 a giovedì 12 e da lunedì 16 a giovedì 19 gennaio le seggiovie Cantore e Macinaie resteranno chiuse. Resteranno aperte solamente le sciovie Asso di Fiori e Jolly al polo Macinaie, la sciovia Crocicchio al polo Cantore e il tapis roulant in Vetta.

Dal 27 gennaio al 5 marzo 2023 compresi senza soluzione di continuità.

Dal 6 marzo 2023 in poi saranno aperti da venerdì a domenica e comunque, all’inizio di marzo, sarà cura delle società, in relazione alle tariffe energetiche, all’innevamento naturale ed eventuali aiuti da parte delle istituzioni, comunicare in tempo tutte le eventuali variazioni.

Orari apertura piste ed impianti

Dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023 compresi, senza soluzione di continuità. L’apertura degli impianti verrà effettuata alle 8.30. La loro chiusura avverrà alle 16.30 (ultima corsa alle 16.15 per le seggiovie e alle 16.25 per le sciovie), le biglietterie chiuderanno alle 16.30.

Tutti i rimanenti periodi dal 9 gennaio 2023 a fine stagione. Sabato e domenica dal 9 gennaio 2023 in poi l’apertura degli impianti verrà effettuata alle 8.30. La loro chiusura avverrà alle 16.30 (ultima corsa alle 16.15 per le seggiovie e alle 16.25 per le sciovie), le biglietterie chiuderanno alle 16.30.

Da lunedì a venerdì compresi, dal 9 gennaio 2023 in poi, l’apertura degli impianti sarà posticipata di mezz’ora e verrà effettuata alle 9. La loro chiusura sarà anticipata di mezz’ora e avverrà alle 16 (ultima corsa alle 15.45 per le seggiovie e alle 15.55 per le sciovie), le biglietterie chiuderanno alle 16.00.

Dal 24 dicembre al 5 marzo 2023. La stagione potrà essere anticipata o prolungata, nel caso in cui vi siano sufficienti condizioni di innevamento e di sicurezza per la transitabilità delle piste ed impianti, ad insindacabile discrezionalità di ogni singola società. Durante la stagione, ad insindacabile scelta delle società, potranno essere aumentati i giorni, gli orari e gli impianti di apertura anche rispetto a quanto sopra comunicato ed usato parzialmente l’impianto di innevamento.

Tariffe e stagionali Skipass Amiata

Le tariffe Skipass Amiata, il Regolamento sull’uso piste ed impianti, in relazione al D.L. 40/2021 e alle condizioni generali di vendita relative alla futura stagione invernale 2002 – 2023, possono essere scaricate e visionate sul sito https://amiataneve.it.

Le tessere stagionali, a differenza di tutte le stazioni invernali italiane, sono rimaste invariate. La prevendita con tariffe ulteriormente scontate rispetto alle tariffe ordinarie è valida per gli acquisti effettuati entro il 20 dicembre 2022. L’unico aumento effettuato è sulle sole tessere giornaliere feriali e festive di solo un euro. Tutte le altre tariffe sono rimaste invariate rispetto alla scorsa stagione invernale.

“Come comunicato precedentemente, in relazione ai mancati aiuti sperati, abbiamo preferito diminuire, in piccola parte, la fruibilità degli impianti (meno giorni ed orari ridotti di un’ora nei giorni feriali), ma lasciare le tariffe pressoché identiche rispetto alla scorsa stagione – si legge ancora nella nota delle società –. Ci scusiamo con tutti i nostri utenti per non aver comunicato prima il calendario di aperture e le tariffe ma, nonostante fosse già tutto pronto da quest’estate, l’incertezza sulla situazione della criticità legata al costo dell’energia e della conseguente chiusura o apertura parziale della stazione non ci ha consentito di pubblicizzarle se non dopo aver condiviso e soprattutto aver tentato ogni strada per vedere di attenuare la grave situazione attuale con l’aiuto delle Istituzioni. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora risposte. Pubblicare le tariffe ed accettare il corrispettivo degli stagionali avrebbe voluto dire instaurare un ‘rapporto contrattuale’ con la nostra utenza e non potendo garantire le date e periodi di apertura avrebbe creato problemi di rimborsi e di natura giuridica”.

“Oltretutto il nostro obiettivo era quello di non effettuare aumenti che non avrebbero risolto il problema dei rincari energetici alle società, ma che, invece, alla fine, avrebbero pesato sulla nostra clientela ed avrebbero limitato l’uso della stazione invernale da parte degli utenti, già sottoposti a sacrifici dovuti ai rincari e alla recessione in corso – prosegue il comunicato -. Le nostre aspettative e prospettive sono improntate all’ottimismo. La scelta di non aver voluto aumentare le tariffe rispetto allo scorso anno è determinata dalla certezza che le criticità legate alla crisi economica, che investe tutta la nazione, e dal problema generale di tutte le famiglie, che quest’anno dovranno affrontare un inverno con la consapevolezza di enormi sacrifici e tante rinunce. Questo ci spinge a pensare che tanti rinunceranno a soggiorni medio – lunghi prediligendo il turismo di prossimità con gite giornaliere ed escursioni quotidiane a basso costo. L’Amiata, per sua natura, è una stazione dove il 90% dell’afflusso turistico è dato da escursioni giornaliere e dove le province a corona (Grosseto, Arezzo, Livorno, Siena, Terni, Perugia, etc.) vista la poca distanza, amano frequentarla, in gran numero, per escursioni giornaliere. Speriamo che le nostre prospettive siano giuste!”.

“La nostra è una montagna che, da sempre, offre un comprensorio sciistico ed invernale con un’area che permette a ciascuno di vivere la montagna secondo la propria indole e le proprie passioni, dalla discesa al fondo, dallo scialpinismo escursionistico nei boschi allo snowboard, dal ludico con bob e slittini ad attività più slow. Vista la situazione speriamo proprio in un ‘Bianco Natale’ – termina la nota –, con un pizzico di fortuna e tanta neve naturale…..”