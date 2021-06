Capalbio Libri compie 15 anni: ecco l’immagine dell’edizione 2021

Una meta importante – in questa stagione di ripartenze – per il festival di Capalbio Libri, anima dell’estate maremmana, che compie 15 anni e torna ad accogliere in presenza e in piazza i nomi più importanti del panorama culturale italiano, insieme a un pubblico vivace e appassionato di lettori e lettrici.

15 anni per il festival sul ‘piacere di leggere’, ideato e diretto da Andrea Zagami, organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag, in collaborazione con la Fondazione Capalbio e promosso dall’associazione “Il piacere di leggere”.

Protagonisti delle serate tanti nuovi titoli e ben 16 ospiti tra autori, conduttori e relatori. Confermati sul palco, a oggi: Andrea Albertini, Roberto Napoletano, Giovanna Pancheri, Lorenza Pieri, Paola Pilati e Mimma Gaspari Golino; ma il programma definitivo sarà disponibile a giorni.

Per questa quindicesima edizione il festival può vantare la prestigiosa collaborazione di Surasti Puri, illustratrice e designer indiana, ma londinese di adozione, che ha realizzato un’immagine inedita ed evocativa per caratterizzare la parte grafica dell’edizione 2021 della manifestazione: il dorso di un libro aperto, con il suo segnalibro, e il disegno di una Capalbio colorata, che trasmette vivacità e allegria, collegano in modo originale la location al concetto di lettura – mentre la Puri conferma il suo interesse per le storie urbane e la ricerca artistica.

Ogni anno l’incarico di realizzare l’immagine del festival viene affidato a un professionista diverso, chiedendogli di interpretare il borgo in chiave personale e il più possibile originale e nel 2010 la grafica di Capalbio Libri si è aggiudicata il Premio Fof – Festival of Festivals “per aver saputo coniugare in modo efficace immagine e slogan, valorizzando il territorio dello splendido borgo maremmano”.

Anche per questa stagione, infine, il festival si terrà a Borgo Carige, in piazza della Repubblica, tutte le sere da martedì 27 luglio a martedì 3 agosto, a partire dalle 19.30.

L’ingresso è libero e non necessita di prenotazioni.

Tra gli ospiti delle precedenti edizioni ricordiamo Alberto Asor Rosa, Paolo Mieli, Antonella Clerici, Carlo Freccero, Enrico Letta, Eugenio Scalfari, Myrta Merlino, Franco Di Mare, Luca Bianchini, Luigi Bisignani, Martina Colombari, Enzo Golino, Marco Damilano, Enrico Mentana, Marina Valensise, Sarah Varetto, Tommaso Cerno, Pierluigi Battista, Luigi de Magistris, Nicola Gratteri, Andrea Purgatori, Matteo Marzotto, Annalisa Chirico, Helena Janeczek, Brunello Cucinelli, Pier Carlo Padoan, Beatrice Venezi, Benedetta Cibrario, Romana Petri, Sabino Cassese, Andrea Vianello.