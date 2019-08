ImagOrbetello: al via alla polveriera Guzman la mostra delle foto finaliste

Si apre sabato 31 agosto la settimana clou del festival fotografico ImagOrbetello.

La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Orbetello, del Wwf e di Save The Planet, e grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, di Enegan Luce e Gas, e del consorzio Gitav, durante l’estate ha già offerto, per questa sua settima edizione, mostre e laboratori, ma domani l’appuntamento più atteso dai partecipanti al concorso fotografico: l’apertura della mostra delle foto di finaliste, alle 19.00, alla polveriera Guzman di Orbetello.

I vincitori di ciascuna categoria (paesaggio, ritratto, street photography e progetto a tema libero) saranno decretati domenica 8 settembre, dopo aver ascoltato, dalle parole della giuria, analisi, commenti e valutazioni.

Domattina invece, in attesa dell’appuntamento serale, un evento da non perdere: il corso formativo, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, presso l’auditorium di Orbetello.

Dalle 9.30 alle 13.00, un incontro, aperto a tutti, per parlare della comunicazione in rete, delle sue trappole e dei suoi punti di forza. Nel dettaglio, il programma:

Valentina Paneni, paesaggista, esperta di comunicazione, parlerà del processo creativo e del ruolo attivo dello spettatore, sia esso di arte, cinema, fotografia o nuove tecnologie.

Il professor Rossano Baronciani, docente di etica della comunicazione e di cultura del progetto all’Accademia di Belle arti de L’Aquila, parlerà degli aspetti sociologici, etici e filosofici dell’uso della rete e dei suoi rischi.

Vincenzo Vetere, presidente di “Acbsnoalbullismo”, racconterà la sua esperienza di vittima di bullismo e poi farà toccare con mano 6 applicazioni che i ragazzi utilizzano sui social network, spiegandone pericolosità e punti di forza.

Luca Mantiglioni, giornalista, consigliere dell’Ordine e caporedattore de La Nazione, curerà l’aspetto più legato alla professione giornalistica, in termini deontologici.

L’avvocato Mauro Julini proporrà un punto di vista per educare, sin dall’età scolare, al dialogo, alla comprensione ed alla mediazione.

Tutti gli appuntamenti sono a titolo gratuito.

Per informazioni e contatti: www.imagorbetello.com