ilsuonodelsilenzio: dj set in streaming del gruppo Metempsicosi dal Teatro delle Rocce

Il gruppo Metempsicosi, in occasione della festa nazionale dei lavoratori, sabato primo maggio, ha deciso di dare nuovamente voce a quello che da ormai oltre un anno sta colpendo tutti gli operatori dell’intrattenimento: il silenzio, appunto.

Il progetto #ilsuonodelsilenzio nasce quindi da una necessità e cerca di attirare l’attenzione del pubblico e delle istituzioni su una tematica molto delicata in una data in cui si dovrebbe celebrare proprio il lavoro.

Il nome è chiaramente ispirato dalla traduzione del capolavoro dei Samuel & Garfunkel, “The sound of silence” del 1964. L’evento, patrocinato dal Comune di Gavorrano, avrà luogo in una location altamente suggestiva ed evocativa: il Teatro delle Rocce, spazio già noto per eventi culturali in passato. Una cornice unica, all’interno del Parco minerario naturalistico nell’area metallifera del grossetano. È una struttura che evoca la forma caratteristica di un antico teatro greco, inserita nella piccola cava semi circolare ai piedi della grande cava di San Rocco.

I gradoni che ospitano i posti per gli spettatori sono stati concepiti per seguire l’andamento del fronte fino a fondersi in maniera unica e suggestiva nei punti di contatto con la parete rocciosa. Gradoni che saranno però vuoti per l’occasione, in quanto il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non consente ancora al settore di poter operare in sicurezza.

Dalle 19 fino alle 21, gli artisti dello storico gruppo di musica elettronica Metempsicosi, composto da Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino, accompagnati dal celebre performer Principe Maurice, si esibiranno di fronte ad un “pubblico digitale”, in quanto tutta l’iniziativa sarà trasmessa esclusivamente sui propri canali social. #ilsuonodelsilenzio porterà quindi la bandiera di tutto il mondo delle discoteche, che non vede attivi i soli gestori di locali, ma artisti, service audio e luci, staff, bartender, agenzie di comunicazione e tante altre aziende e soggetti che gravitano più o meno attivamente nell’ambiente.

Il settore dello spettacolo, tra i primi a chiudere con l’arrivo della pandemia, nel 2020 si è trovato di fronte a uno stop che ha causato ingenti perdite e ricadute sui lavoratori del comparto: si parla di un calo di fatturati e occupazione che va ben oltre l’80% con effetti logicamente devastanti sulle attività.

Il progetto, ideato da Leonardo Brogi, uno dei fondatori di Metempsicosi, ha trovato il supporto di Silb-Fipe, Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo, Confcommercio Toscana e Sils – Sindacato italiano lavoratori dello spettacolo.

L’appuntamento è quindi online, sabato primo maggio, sul profilo Facebook @metempsicosiofficialfanpage.

Foto di repertorio