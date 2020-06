Puntone, conclusi i lavori nella pista ciclabile: ecco l’illuminazione a led

Sono terminati i lavori di sostituzione dei punti luce con tecnologia a led nella pista ciclabile del Puntone.

L’amministrazione comunale di Scarlino ha in programma di ripristinare l’illuminazione anche nell’ultimo tratto del percorso, con la sostituzione delle lampade tradizionali.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro grazie al Decreto crescita rivolto proprio all’efficientamento energetico: il fondo è servito a illuminare a led il tratto di ciclabile che collega il Puntone di Scarlino con Follonica, fino alla Corte dei Tusci. Per far funzionare il nuovo impianto è stato però necessario ripristinare i cavi di rame rubati anni fa e mai sostituiti.

La pista fino allo scorso anno era quindi priva di illuminazione: adesso l’impianto è tornato a funzionare, con un sistema che farà risparmiare denaro alle casse comunali. Ma i lavori non sono finiti.

«Aver riportato la luce in quel percorso è già un ottimo risultato – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luciano Giulianelli –, ma non basta. Abbiamo stanziato altri fondi per ripristinare l’illuminazione e sostituire le lampade tradizionali con quelle a led nella parte di ciclabile tra la Corte dei Tusci e il confine con Follonica. L’intervento è in programma alla fine della stagione turistica».

Il primo stralcio dell’intervento doveva concludersi in primavera, ma l’emergenza sanitaria ha bloccato il cantiere. «Non è stato semplice ultimare i lavori perché i ciclisti continuavano a percorrere la pista nonostante fossero in corso i lavori – spiega ancora Giulianelli –, inoltre una lampada appena messa è stata rotta. Alla fine però l’opera è stata conclusa: siamo soddisfatti di aver reso più sicura la pista e presto concluderemo l’intervento di efficientamento».