Il palazzetto dello sport brilla di una nuova luce: installato l’impianto a led

A seguito di un’attenta valutazione, in questi giorni è stata sostituita la vecchia illuminazione che si trovava all’interno del palazzetto dello sport di via Austria con delle luci a led, in coerenza con gli obiettivi che si è posta l’amministrazione di Grosseto per quel che riguarda il risparmio energetico e gli investimenti sugli impianti sportivi del territorio.

“In occasione del 5° Memorial ‘Luciano Monaci’ sono state accese per la prima volta le nuove luci a led posizionate all’interno del palazzetto di via Austria – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco ed assessore allo sport Fabrizio Rossi e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. La scelta di sostituire le luci di questa struttura è dettata in primis da obiettivi di risparmio dell’energia e quindi di attenzione all’ambiente ed all’economia in un periodo di crisi energetica come quello che stiamo attraversando; ma anche perché la nostra amministrazione ha ormai da tempo deciso di investire sullo sport e sugli impianti sportivi locali, promuovendo uno stile di vita sano e salutare all’interno di impianti sportivi comunali rinnovati”.