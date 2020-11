“Illumina il Natale”: torna il concorso della Pro Loco per premiare le luci e gli addobbi più belli

A causa dell’emergenza sanitaria la Pro Loco di Porto Santo Stefano ha dovuto rinunciare ai tanti eventi in programma, ma questo, non ha frenato lo spirito di iniziativa dell’associazione e la voglia di diffondere e promuovere la bellezza dell’Argentario.

“Proprio per questo, sono state lanciate, sui social, diverse rubriche di approfondimento sulla storia del nostro territorio, sui monumenti d’arte, sulla moda, sul cinema e su molto altro – si legge in una nota della Pro Loco -. Per non parlare dell’iniziativa del Tg Pro Loco, un progetto pilota di tre puntate sulle curiosità del promontorio, che ha visto la partecipazione di giovani ragazzi/e del posto coadiuvati da filmmaker ed esperti. Un piccolo grande successo sul web arrivato a più di mille visualizzazioni che l’associazione spera di proseguire per diffondere, anche in tempo di Covid, un messaggio promozionale per attirare turisti e visitatori“.

“Adesso la sfida più grande è rendere speciale, nonostante le circostanze, questo Natale, grazie al concorso ‘Illumina il Natale 2020’, una social edition, che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli abitanti del posto per contribuire a inondare di luci il nostro paese – prosegue il comunicato -. Per partecipare basta inviare, dal primo al 15 dicembre, una foto del tuo balcone o vetrina tramite messaggio privato sui social Facebook e Instagram della Proloco, o via e-mail a info@prolocomonteargentario.com La tua creazione potrebbe essere scelta tra le migliori delle due categorie ‘Abitazioni’ e ‘Vetrine’ e vincere così buoni acquisto di diverso taglio, da spendere in una delle attività commerciali di Porto Santo Stefano. Per scoprire il regolamento completo segui: Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano sui social“.