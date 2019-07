“Ecco perché ho deciso di rimanere a lavorare in Maremma”: la storia di Ilaria Bigliazzi

La Maremma è un territorio ricco di eccellenze che meritano di essere conosciute. Talenti che hanno scelto di restare, che attraverso il proprio lavoro nel turismo, nell’agroalimentare, nell’arte e in molti altri settori, dimostrano come determinazione e impegno possano sfatare il mito secondo il quale questa terra non offre opportunità e, anzi, ne valorizzano l’identità e l’unicità. Ne è un esempio Ilaria Bigliazzi, con cui inauguriamo questa serie di interviste.

Originaria di Castel del Piano, opera nel settore turismo dal 2012 dopo la laurea in Scienze dell’educazione all’Università di Firenze e un master in gestione e sviluppo risorse umane all’Università di Pisa. Ha consolidato la propria esperienza grazie a 16 anni trascorsi alla direzione dell’Ente bilaterale turismo toscano, dove si è occupata di formazione, e della “Borsa Mercato Lavoro”, sviluppando una visione completa del processo di gestione e sviluppo del personale. Oggi è a capo dell’ufficio risorse umane di un’azienda di turismo all’aria aperta che conta oltre 1300 dipendenti e ha superato i 2,9 milioni di presenze nelle proprie strutture.

Cosa significa oggi occuparsi di risorse umane in un’azienda con questi numeri e come ci si arriva?

“Da sempre sono stata appassionata di risorse umane e la laurea ed il master in gestione e sviluppo risorse umane hanno gettato le basi. La mia esperienza inizia nel 2002 in vari contesti sia pubblici che privati, dove ho potuto maturare esperienze nella selezione, nella formazione, nelle relazioni sindacali”.

…è la dimostrazione che si può fare carriera anche senza andare all’estero.

“Esperienze all’estero ne ho fatte brevi ed utili a completare le mie conoscenze, ma sempre con l’intento di rimanere in Toscana. Non nascondo che l’Italia è un Paese difficile per chi crede che il futuro delle aziende passa per l’investimento nelle risorse umane, ma sicuramente impegno, motivazione, passione e canalizzazione delle energie possono fare la differenza, anche per una donna“.

Il tuo lavoro implica una profonda conoscenza dei tanti ruoli lavorativi: quali sono i più richiesti e promettenti nelle strutture ricettive della Maremma?

“Nel mio lavoro è fondamentale conoscere ruoli e mansioni, ma soprattutto è utile scrivere ed aggiornare le job description in base alle caratteristiche dell’azienda ed ai mutamenti del settore. Nel turismo profili e mansioni sono continuamente in cambiamento, nascono nuove professioni e altre si trasformano. I profili più difficili da trovare per le nostre strutture? F&B manager, esperti nella gestione della ristorazione e nel calcolo del food & beverage cost. Ma anche digital leader, addetti al web marketing, food trainer e activity trainer“.

Quali suggerimenti dai a chi vuole intraprendere una carriera nel turismo?

“Viaggiare per aprire la mente e conoscere le lingue, sperimentare ed avere pazienza nello sviluppare il percorso di carriera coerente, tenersi aggiornati e formarsi continuamente per lavorare con passione e competenza“.

Ci sono opportunità offerte dalla Maremma che non si trovano altrove?

“In Maremma il mercato del lavoro è vivo. Il turismo fa da padrone con molte articolazioni e differenti realtà che vi operano, dalle più strutturate come il nostro gruppo alle più piccole, opportunità anche trasversali, basti pensare alla vendita e alla produzione di vino, un settore in crescita continua e con forti numeri nella nostra regione. Ma anche la manifattura e l’artigianato, da sempre eccellenze nella nostra terra, consentono opportunità di rilievo che non si trovano altrove. Infine, il farmaceutico e l’innovation technology, altre realtà importanti dove operano player leader in Italia e nel mondo”.