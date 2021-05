“Il verrettone di San Bernardino”: nuova conferenza on line di “Aspettando il Balestro”

“Il verrettone di San Bernardino” è il titolo della seconda diretta on line in programma mercoledì 12 maggio, alle 17.30 sulla pagina Facebook “Musei Massa Marittima”, dedicata al Balestro del Girifalco, tradizione storica massetana, strettamente legata alla vita sociale della comunità.

Durante la diretta interverrà il professor Roberto Farinelli, dell’Università di Siena.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire due temi piuttosto lontani tra loro, ma legati dalla figura di San Bernardino: le lavorazioni siderurgiche massetane e la solida tradizione della città nel tiro con la balestra. Il nesso è costituito dal santo cui è intitolato il balestro di maggio e che nella sua presenza a Massa ebbe strettamente a che fare con le lavorazioni del ferro.

L’evento on line fa parte del ciclo di appuntamenti dal titolo “Incontri dal Museo“, che il settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima ha ideato per parlare di arte, archeologia, storia e naturalmente di musei, in questo periodo ancora di restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso.

Roberto Farinelli dal 2005 è ricercatore in Archeologia medievale presso il dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena. Alla formazione archeologica e all’interesse per le indagini d’archivio si deve l’impostazione delle sue ricerche.

Si è occupato della fisionomia medievale delle città maremmane di Massa Marittima e Grosseto (studio del “secondo incastellamento” toscano dei secoli XII – XIII; ruolo delle chiese nella fisionomia del villaggio altomedievale; attività minerarie e metallurgiche di età preindustriale; epigrafia medievale della Toscana meridionale).

Ha condotto interventi di valorizzazione e musealizzazione di siti archeologici nelle province di Siena e Grosseto e dirige lo scavo delle antiche terme di Caldanelle a Civitella Paganico.

Il ciclo di conferenze on line prosegue nel mese di maggio con i seguenti appuntamenti, tutti sulla pagina Facebook “Musei Massa Marittima”: lunedì 17 maggio, alle 17.30, “Gioco e rituale civico nell’Italia di Comune” con Duccio Balestracci dell’Università di Siena; mercoledì 19 maggio, alle 17.30, “Un atto che gronda sangue. Il documento ritrovato su una delle più importanti reliquie di San Bernardino”, a cura di Giovanni Malpelo, direttore dell’Archivio diocesano; mercoledì 26 maggio, alle 17.30 “Il Corteo della Repubblica fiorentina e del calcio storico. Un caso di studio”, con Gina Berni dell’Università di Firenze.