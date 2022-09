“Il Salotto di Italo Calvino”: lo scrittore Giuseppe Conte inaugura la manifestazione

Domani, martedì 6 settembre, alle 18, nella sua sede naturale, quella del giardino della biblioteca comunale in via IV Novembre, prende il via la sesta edizione de “Il Salotto di Italo Calvino“, la rassegna letteraria ideata dal Comune di Castiglione della Pescaia, che terminerà lunedì 19 settembre.

Lo scrittore Giuseppe Conte sarà il primo ospite del salotto e dialogherà con Marco Micheli presentando al pubblico “Il mito greco e la manutenzione dell’anima“.

L’incontro offrirà all’amministrazione comunale l’occasione per ricordare Pietro Citati, scomparso nella cittadina costiera lo scorso 28 luglio, che condivideva con Conte la passione per il mito.