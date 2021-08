Torna “Il salotto di Italo Calvino”: una settimana all’insegna della letteratura

Sono ormai 5 anni che l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, nel mese di settembre, organizza una rassegna letteraria dal titolo “Il salotto di Italo Calvino”.

Si tratta di un’intera settimana durante la quale, nel giardino antistante la biblioteca, vengono presentati libri, intervistati autori, analizzati generi letterari; il format, molto apprezzato dal pubblico, prevede la degustazione di un tè con pasticcini ed una “chiacchierata tra amici” per parlare di letteratura; lo spazio nel quale si svolgono gli appuntamenti viene delimitato con pannelli sui quali vengono poste le foto di Italo Calvino, il grande scrittore a cui è intitolata la biblioteca, che riposa nel cimitero del paese.

“E’ doveroso, da parte dell’amministrazione comunale, ed un piacere per me – dichiara l’assessore alla cultura Susanna Lorenzini – organizzare, tra i vari appuntamenti estivi, una rassegna letteraria, presentando opere sia di scrittori locali che di nomi conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico; è un modo per sostenere l’importanza della lettura stimolando la curiosità dei presenti perché, come ci ha ricordato uno dei nostri ospiti, con i libri si vola”.

L’edizione 2021 del “Salotto”, che si svolgerà da sabato 4 a sabato 11 settembre a partire dalle 17.30, si aprirà con la presentazione di un libro per bambini, una trascrizione della Divina Commedia a cura di Gabriella Santini in omaggio a Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte: il volume verrà regalato, con autografo dell’autrice, a tutti i ragazzi presenti.

Lunedì 6 e giovedì 9 settembre saranno presenti due autori castiglionesi che, attraverso le loro opere, parleranno del territorio comunale, delle storie e delle tradizioni del paese, mentre mercoledì 8 settembre un giovanissimo ragazzo di Buriano parlerà del suo romanzo di investigazione. Venerdì 10 settembre, con la psicoterapeuta e psicologa Roberta Sava, verrà affrontato il tema della violenza sulle donne praticata dai narcisisti, che purtroppo nell’ultimo periodo, a causa della pandemia, è molto aumentata.

Infine domenica 5, martedì 7 e sabato 11 settembre “Il salotto di Italo Calvino” ospiterà, rispettivamente, Sergio Staino (nella foto), Teresa Ciabatti e Francesco Falconi: tre autori pluripremiati e le cui opere vengono lette in tutta Italia.

“Come ogni anno abbiamo cercato di inserire nel nostro ‘Salotto’ opere di generi diversi, in modo da offrire con la nostra rassegna una miscellanea di ciò che l’editoria può offrire, andando incontro alle esigenze del nostro pubblico, senza mai abbassare il livello culturale dei libri inseriti nel calendario. Voglio ringraziare gli autori che hanno accettato il nostro invito – conclude l’assessore Lorenzini – ed il Consorzio ‘Maremma Experience’, che quest’anno ci aiuta nell’organizzazione degli appuntamenti”.