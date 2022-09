“Enigma in luogo di mare”: “Il salotto di Italo Calvino” rende omaggio a Carlo Fruttero

Marco Malvaldi, domani, lunedì 19 settembre, alle 18, sarà presente a “Il salotto di Italo Calvino”, la rassegna letteraria organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia giunta alla sesta edizione.

All’interno del giardino della biblioteca comunale in via IV Novembre, assieme a Maria Carla Fruttero, la figlia dello scrittore torinese, deceduto dieci anni fa nella sua villa di Roccamare, ripercorreranno i contenuti di “Enigma in luogo di mare”, romanzo che ha come location un esclusivo comprensorio di ville costruite all’interno di una pineta affacciata sul mare, nei pressi di Grosseto. Un misterioso omicidio, la scomparsa di due coniugi e un rustico “menage a trois” sono gli ingredienti di questo libro davvero divertente.

L’appuntamento chiuderà sia l’edizione 2022 de “Il salotto di Italo Calvino”, che la serie di incontri organizzati per ricordare Carlo Fruttero nel decennale della morte, ma aprirà virtualmente le porte alle manifestazioni che il Comune ha in programma per il 2023, anno interamente dedicato ad Italo Calvino in occasione del centenario della nascita.

La data di chiusura della sesta edizione de “Il salotto di Italo Calvino” è infatti simbolica: il 19 settembre è la data di nascita di Carlo Fruttero ed è la data di morte di Italo Calvino.